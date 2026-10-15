Media-Analyse 2026-I: Kleine Zeitung bestätigt starke Reichweite und klare Marktführerschaft im Süden Österreichs

Graz (OTS) -

Österreichweit zweitgrößte Kauftageszeitung

Mit einer nationalen Printreichweite von 8,5 Prozent erreicht die Kleine Zeitung täglich 666.000 Leser. Die Sonntagsausgabe kommt auf 8,9 Prozent und erreicht damit rund 700.000 Menschen in Österreich.

Unter Einbeziehung der digitalen Angebote steigt die tägliche Gesamtreichweite auf 11,2 Prozent beziehungsweise 875.000 Nutzer. Damit behauptet die Kleine Zeitung ihre Position als zweitgrößte Kauftageszeitung Österreichs – sowohl im Printbereich als auch in der kombinierten Print- und Digitalnutzung.

Kleine Zeitung bleibt klare Nummer eins im Süden Österreichs

Besonders deutlich zeigt sich ihre führende Position in der Steiermark und Kärnten: In beiden Bundesländern liegt die Kleine Zeitung sowohl mit ihrer gedruckten Ausgabe als auch bei der kombinierten Print- und Digitalreichweite (Cross-Media-Reach, CMR) klar vor ihrem Hauptmitbewerber, der Kronen Zeitung.

Steiermark: Deutlicher Reichweitenvorsprung vor der Kronen Zeitung

In der Steiermark ist die Kleine Zeitung die klare Nummer eins unter den Tageszeitungen. Mit einer täglichen Printreichweite von 35,4 Prozent erreicht sie rund 386.000 Leser. Die Kronen Zeitung kommt auf 25,0 Prozent beziehungsweise 272.000 Leser.

Damit erreicht die Kleine Zeitung täglich 114.000 Printleser mehr als die Kronen Zeitung – ein Vorsprung von 10,4 Prozentpunkten.

Noch deutlicher fällt der Abstand bei der kombinierten Print- und Digitalnutzung aus: Die Kleine Zeitung erreicht mit einer Cross-Media-Reichweite von 43,3 Prozent täglich rund 472.000 Menschen in der Steiermark. Die Kronen Zeitung liegt bei 30,0 Prozent beziehungsweise 327.000 Nutzer. Das bedeutet einen Vorsprung von 145.000 Menschen beziehungsweise 13,3 Prozentpunkten.

Auch am Sonntag liegt die Kleine Zeitung mit 37,3 Prozent Reichweite und rund 406.000 Lesern klar vor der Kronen Zeitung mit 29,5 Prozent und 322.000 Leser.

Kärnten: Kleine Zeitung auch hier klare Nummer eins

Auch in Kärnten bestätigt die Media-Analyse die führende Marktposition der Kleinen Zeitung. Mit einer täglichen Printreichweite von 34,8 Prozent erreicht sie rund 171.000 Leser. Die Kronen Zeitung kommt auf 27,7 Prozent beziehungsweise 136.000 Leser.

Der Vorsprung der Kleinen Zeitung beträgt damit 35.000 tägliche Printleser beziehungsweise 7,1 Prozentpunkte.

In der kombinierten Print- und Digitalnutzung erreicht die Kleine Zeitung 41,8 Prozent der Kärntner Bevölkerung und damit rund 206.000 Menschen täglich. Die Kronen Zeitung liegt bei 32,7 Prozent beziehungsweise 161.000 Nutzer. Mit 45.000 Nutzern mehr als die Kronen Zeitung und einem Vorsprung von 9,1 Prozentpunkten liegt die Kleine Zeitung auch bei Cross-Media klar vor ihrem Mitbewerber.

Am Sonntag erreicht die Kleine Zeitung in Kärnten 35,5 Prozent beziehungsweise rund 175.000 Leser. Die Kronen Zeitung kommt auf 32,4 Prozent und rund 159.000 Leser.

Stärkste Bundesländer-Kauftageszeitung Österreichs

In ihren beiden Hauptverbreitungsgebieten Steiermark und Kärnten erreicht die Kleine Zeitung täglich rund 557.000 Printleser und 677.000 Menschen über Print und Digital.

Mit einer gemeinsamen Printreichweite von 35,2 Prozent und einer Cross-Media-Reichweite von 42,8 Prozent unterstreicht sie ihre herausragende regionale Marktposition.

Die Ergebnisse der Media-Analyse 2026-I belegen damit die starke regionale Verankerung der Kleinen Zeitung und die hohe Bedeutung ihrer journalistischen Angebote – sowohl in gedruckter Form (inkl. E-Paper) als auch über ihre digitalen Kanäle App und Website.

Zur Media-Analyse 2026-I

Die Media-Analyse 2026-I der ARGE Media-Analysen basiert auf 16.001 Interviews und umfasst den Erhebungszeitraum Juli 2024 bis Juni 2026. Die ausgewiesene Cross-Media-Reach (CMR) bildet die kombinierte Nettoreichweite der gedruckten Zeitung und ihrer digitalen Angebote ab, wobei Mehrfachkontakte derselben Person nicht doppelt gezählt werden.

Quelle: Quellen der angeführten Studienwerte: MA 2026-I, Erhebungszeitraum: Juli 2024 bis Juni 2026, Reichweite in Leser pro Ausgabe, berechnet mit Zervice, Schwankungsbreiten Kleine Zeitung: national +/- 0,3% Print und +/- 0,4% CMR, Steiermark +/- 1,5% Print bzw. +/- 1,6% CMR, Kärnten +/- 2,0% Print und CMR, Steiermark und Kärnten +/- 1,2% Print und CMR; Kronen Zeitung: national +/- 0,5% Print und CMR, Steiermark +/- 1,4% Print und CMR, Kärnten +/- 1,8% Print bzw. +/- 1,9% CMR, Steiermark und Kärnten +/- 1,1% Print bzw. +/- 1,2% CMR; Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA).