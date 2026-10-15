Verkehrssicherheitsmaßnahme in Bad Vöslau: Zwei neue Fahrbahnteiler an der B 212

St. Pölten (OTS) -

Zwei neue Fahrbahnteiler im Zuge der Landesstraße B 212 im Stadtgebiet von Bad Vöslau sorgen künftig für mehr Verkehrssicherheit. Die Bauarbeiten für den Fahrbahnteiler bei der Wasserleitungsgasse wurden innerhalb eines Zeitraums von fünf Wochen von der Straßenmeisterei Pottenstein ausgeführt. Der zweite Fahrbahnteiler bei der Kirchengasse befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich bis Mitte November fertiggestellt sein.

Im Ortsgebiet von Bad Vöslau wurde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit eine Querungshilfe über die Landesstraße B 212 im Kreuzungsbereich mit der Wasserleitungsgasse errichtet. Eine zweite Querungshilfe an der B 212 wird derzeit im Bereich der Kirchengasse errichtet.

Mit einer verkehrssicher gewählten Linienführung des Fahrbahnteilers wird der Straßenraum optisch eingeengt, was eine Geschwindigkeitsreduktion bewirkt. Eine gute Beleuchtung gewährleistet die Übersicht des Verkehrsgeschehens auch in den Abend- und Nachtstunden sowie bei schlechter Sicht. Die erforderliche Bodenmarkierung wird noch aufgebracht.