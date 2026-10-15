  • 15.10.2026, 14:07:32
  • /
  • OTS0176

FPÖ-Antauer: „Schluss mit Geldgeschenken für Flüchtlinge“

Urteil des LVwG ist Erfolg: Pensionen dürfen zurückgefordert werden

Sankt Pölten (OTS) - 

„Kein Mensch hat mehr Verständnis dafür, dass Geflüchtete, die in der Grundversorgung ohnedies rundum versorgt werden, auch noch ein Zuckerl auf Steuerkosten in Form des Klimabonus erhalten“, stellt FPÖ Niederösterreich Landesrat Martin Antauer nochmals klar.

Offenbar haben die Grünen die aktuellen Urteile des Landesverwaltungsgerichts (LVwG) nicht ganz verstanden. „Nicht deklarierte ukrainische Pensionen können wir zurückfordern, im konkreten Fall 11.569 Euro. Da gibt uns das NÖ Landesverwaltungsgericht Recht und da bleiben wir hart. Somit sind die Urteile ein Erfolg. Nur am Bundesgesetz kommen wir nicht vorbei und das ist zu akzeptieren“, stellt Antauer klar und verweist auf die durchschnittlichen Kosten eines Ukrainers für das Land NÖ im Jahr: gut 10.000 Euro ohne Kosten für Schule, Gesundheit und Co.

„Alleine durch die Verlängerung der Vertriebenen-Verordnung entstehen Bund und Ländern Mehrkosten von rund 290 Millionen Euro. Das ist cirka jener Betrag, der den Landsleuten durch die Paketsteuer aus der Tasche gezogen wird. In NÖ übersteigen die Ausgaben für die Grundversorgung die Kosten für die Sozialhilfe bereits um rund 20 Millionen Euro. Die Österreicher haben die Nase voll davon, dass diese Bundesregierung ständig Geld für Menschen aus aller Herren Länder hinauswirft, aber bei den eigenen Landsleuten wird nur abkassiert“, schließt Antauer.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Klub im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-noe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright