Wasseranstich im Ibmer Moor – Neue Lebensräume für Bekassine und Brachvogel

Ibmer Moor (OTS) -

15.10.2026 – Heute startete im Ibmer Moor ein Schlüsselprojekt für den Artenschutz: Mit einem gemeinsamen Spatenstich begann das LEADER-Projekt „Rettungsinsel Ibmer Moor – neue Lebensräume für Bekassine und Brachvogel“ von BirdLife Österreich in Partnerschaft mit Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung und Vegavita. Im größten zusammenhängenden Moorkomplex Österreichs entstehen durch Wiedervernässung, Entbuschung und eine angepasste Bewirtschaftung neue und verbesserte Brut- und Nahrungslebensräume für stark gefährdete Wiesenvögel – auf einer Fläche von bis zu 80 Hektar.

Rettungsinsel für bedrohte Wiesenvögel

Das Ibmer Moor im Bezirk Braunau ist eines der letzten bedeutenden Brutgebiete Österreichs für Bekassine (Gallinago gallinago) und Großer Brachvogel (Numenius arquata). Verbuschung, Entwässerung, Nutzungsintensivierung und Klimawandel haben ihre Lebensräume österreichweit stark beeinträchtigt. Damit werden geeignete Habitatflächen zunehmend kleinteilig und isoliert. Genau hier setzt das Projekt an: Auf rund 22 Hektar Maßnahmenfläche – mit einer ökologischen Aufwertung von bis zu 80 Hektar Gesamtlebensraum – werden entbuschte Flächen zu extensiven Streuwiesen entwickelt, Entwässerungsgräben geschlossen und Teile des Moores wiedervernässt. Zusätzlich werden gezielt Brut- und Nahrungshabitate für die hochgradig gefährdete Bekassine geschaffen. Durch die Entfernung aufkommender Gehölze können die Moorflächen langfristig offengehalten und damit die für den seltenen Wiesenbrüter essenziellen Lebensraumbedingungen erhalten bleiben. Bereits seit 2017 setzt BirdLife Österreich mit regionalen Partner:innen vergleichbare Maßnahmen mit Erfolg um: Ein überwiegender Teil des Bekassinenbestands im Ibmer Moor brütet heute auf oder in direkter Nähe solcher Maßnahmenflächen.

Warum das Projekt so wichtig ist

„Jede wiedervernässte, offen gehaltene Fläche im Ibmer Moor ist ein direkter Beitrag zum Überleben von Bekassine und Großer Brachvogel in Österreich", erklärt Florian Billinger, Projektleiter bei BirdLife Österreich. „Mit diesen Maßnahmen sichern wir nicht nur Brutplätze, sondern stärken auch die Funktion des Moores als Kohlenstoffspeicher und Wasserregulator – Moorschutz ist Artenschutz und sehr effektiver/wirksamer Klimaschutz zugleich."

Das Projekt leistet damit einen doppelten Beitrag: Es stärkt die regionale Biodiversität und unterstützt Österreichs Klimaziele, denn intakte Moore speichern große Mengen CO2 und regulieren den Wasserhaushalt nachhaltig.

Starke Partnerschaft für den Moorschutz

Verena Wiederkehr, Head of Plant-Based Business Development, BILLA AG: „Vegavita steht seit 2002 für rein pflanzlichen Genuss. Dabei liegt uns nicht nur das, was auf den Teller kommt am Herzen, sondern auch die Natur, die uns umgibt. Deshalb unterstützen wir unsere BILLA Stiftung Blühendes Österreich jährlich mit 15.000 Euro. Unsere Natur können wir am besten gemeinsam schützen und bewahren. Mit der Unterstützung dieses wertvollen Projekts möchten wir einen konkreten Beitrag leisten, damit die Vielfalt unserer heimischen Natur auch für kommende Generationen erhalten bleibt.“

Das Projekt wird von BirdLife Österreich getragen und gemeinsam mit der Schutzgebietsbetreuung des Landes Oberösterreich im Ibmer Moor umgesetzt. Die LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal kofinanziert das Vorhaben in Höhe von Ꞓ 36.000. Der Finanzierungsbeitrag für die Sicherung der Eigenmittel in Höhe von Ꞓ 24.000 sowie Ꞓ 21.000 für weitere Projektentwicklungen im Ibmer Moor stellt Blühendes Österreich BirdLife zur Verfügung. Diese Mittel stammen aus einer zweckgewidmeten Spende von Vegavita, der rein pflanzlichen Eigenmarke von BILLA. Vegavita stellt 2025 bis 2028 eine zweckgewidmete Spende in Höhe von Ꞓ 75.000 für Projekte im Ibmer Moor zur Verfügung.

„Mit Vegavita und Blühendes Österreich unterstützen wir gemeinsam gezielte Naturschutzmaßnahmen im größten zusammenhängenden Moorkomplex Österreichs. Besonders freut uns, dass die Mittel von Blühendes Österreich durch die Förderung der LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal maßgeblich erhöht werden,“ so Robert Nagele, Vorstand BILLA AG und Blühendes Österreich – BILLA gemeinnützige Privatstiftung.

Entscheidend sind auch regionale Partner:innen – insbesondere Grundstückseigentümer:innen sowie Land- und Forstwirte –, die die Artenschutzmaßnahmen vor Ort mittragen und ermöglichen.

„Das Ibmer Moor ist nicht nur ein einzigartiger Naturraum, sondern auch ein wertvoller Teil unserer regionalen Identität. Mit diesem Projekt schützen wir seltene Tierarten, bewahren die Artenvielfalt und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Es freut uns besonders, dass hier Naturschutz, Landwirtschaft und regionale Partner gemeinsam an einem Strang ziehen. Genau dafür steht LEADER: Kräfte bündeln, Verantwortung übernehmen und unsere Heimat lebenswert erhalten“, betont Bürgermeister Albert Troppmair, Obmann der LEADER-Region Oberinnviertel-Mattigtal.

Mehr Infos zum Projekt: Ibmer Moor – neue Lebensräume für Bekassine und Brachvogel, Oberösterreich | Blühendes Österreich