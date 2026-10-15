  • 15.10.2026, 14:00:02
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„3 Am Runden Tisch – ein konstruktives Streitgespräch“: Abnehmspritze – Soll die Kasse zahlen?

Am 16. Oktober um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Medizinerin Bianca-Karla Itariu und Modestylistin Martina Reuter

Wien (OTS) - 

Viele nehmen sie – manche ganz offen, andere im Verborgenen: Die Abnehmspritze ist auch in Österreich längst angekommen. Sie lässt die Kilos purzeln, aber werden die Menschen dadurch tatsächlich gesünder? Welche Nebenwirkungen und Risiken sind damit verbunden und wie nachhaltig ist der Gewichtsverlust? Ist die Abnehmspritze ein medizinischer Meilenstein im Kampf gegen Übergewicht oder vor allem ein Milliardengeschäft für die Pharmaindustrie? Der erhoffte Erfolg hat seinen Preis: Wer mit der Spritze abnehmen möchte, muss selbst die hohen Kosten dafür tragen. Soll die Abnehmspritze künftig die Kasse zahlen? Dazu diskutieren am Freitag, dem 16. Oktober 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Patricia Pawlicki in „3 Am Runden Tisch“ Bianca-Karla Itariu – die Stoffwechsel-Medizinerin und Präsidentin der Österreichischen Adipositas Gesellschaft kritisiert die Diskriminierung übergewichtiger Menschen und fordert eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen – und Martina Reuter, Modestylistin und ehemaliges Curvy-Model. Sie kennt beide Seiten und hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren ohne Abnehmspritze 60 Kilo abgenommen. Sie plädiert für Disziplin und Selbstverantwortung.

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