Moderne Versorgung für Wien: Telemonitoring für COPD-Patient*innen und psychoonkologische Beratung stehen im Fokus

Wien (OTS) -

Die Wiener Zielsteuerungskommission hat in ihrer heutigen Sitzung am 15.10.2026 Maßnahmen beschlossen bzw. verlängert, die die Gesundheitsversorgung in Wien stärken sollen. Im Fokus stehen die Weiterentwicklung telemedizinischer Betreuung für COPD-Patient*innen sowie das psychoonkologische Beratungsangebot. Mit einem neuen Telemonitoring-Angebot soll die Versorgung von Menschen mit COPD verbessert werden. Ziel ist es, Verschlechterungen der Erkrankung frühzeitig zu erkennen und dadurch Krankenhausaufenthalte möglichst zu vermeiden. Erste Erfahrungen aus der Pilotphase zeigen, dass das Modell gut funktioniert und von Patient*innen sowie dem medizinischen Personal positiv angenommen wird.

Das Angebot läuft bereits seit Ende 2025 an vier Wiener Kliniken und wird nun weiter ausgebaut und begleitend evaluiert. Patient*innen werden dabei mit Telemonitoring-Geräten ausgestattet und medizinisch über ein Tele-Care-Center betreut. Bei auffälligen Messwerten erfolgt eine Kontaktaufnahme durch das Betreuungsteam. Pro Jahr sollen rund 180 neue Patient*innen aufgenommen werden. Die ärztliche Betreuung wird dabei künftig durch Ärzt*innen aus ausgewählten pulmologischen Abteilungen des Wiener Gesundheitsverbundes sichergestellt. Mit dem Roll-out wird das erfolgreiche Pilotprojekt in den regulären Betrieb übergeführt und weiterentwickelt.

Wiener Zielsteuerungskommission stärkt psychoonkologisches Beratungsangebot

Die Wiener Zielsteuerungskommission unterstützt weiterhin das psychoonkologische Angebot der Österreichischen Krebshilfe Wien. Das Angebot richtet sich an von Krebs betroffenen Menschen ab dem 18. Lebensjahr (Patient*innen und Zu- und Angehörige), sowie an Kinder und Jugendliche von an Krebs erkrankten Müttern, Vätern und Erziehungsberechtigten und soll dabei helfen, die psychische Belastung im Zusammenhang mit einer Krebserkrankung besser zu bewältigen.

Viele dieser unterstützenden Angebote sind auch als präventive Maßnahmen einzuordnen, da sie dazu beitragen können, zusätzliche Belastungen wie Depressionen, Angststörungen oder posttraumatische Reaktionen abzumildern und damit auch eine weitergehende Inanspruchnahme des Gesundheitssystems zu verringern.

Des Weiteren erfolgt eine öffentlichkeitswirksame Bewerbung zur Teilnahme an Screening-Programmen wie Mamma-Screening und Darmkrebs-Screening (FIT-Test, Darmspiegelung) sowie Früherkennungsmaßnahmen zu Prostatakrebs, Hautkrebs und Gebärmutterhalskrebs.

Pädiatrische Erstversorgungsambulanz (EVA) am St. Anna Kinderspital

In den Herbst-, Winter- und Frühjahrsmonaten steigt die Zahl der Patient*innen in der Notfallambulanz des St. Anna Kinderspitals erfahrungsgemäß an. Die Pädiatrische Erstversorgungsambulanz (EVA) auf dem Gelände des St. Anna Kinderspitals trägt dazu bei, die ambulante Versorgung zu entlasten und Wartezeiten zu verkürzen. Durch eine rasche und eigenständige Diagnostik und Behandlung können Patient*innen in der EVA zeitnah versorgt werden. Dadurch stehen die Ressourcen der Notfallambulanz verstärkt für akut und kritisch erkrankte Kinder zur Verfügung.

Die EVA wird montags bis freitags von 15:30 bis 22:00 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 14:00 bis 22:00 Uhr geöffnet sein. Benötigen Patient*innen nach der ärztlichen Behandlung in der EVA eine weiterführende, nicht akute Betreuung, werden sie an eine niedergelassene Fachärzt*in oder zur weiteren Versorgung an die zuständige Kinder- bzw. Hausärzt*in verwiesen.

Die Wiener Zielsteuerungskommission ist ein zentrales Gremium zur Steuerung und Koordination des Wiener Gesundheitswesens. Die Stadt Wien und die Sozialversicherung, unter dem Vorsitz der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), stimmen über wichtige Rahmenbedingungen für die Gesundheitsversorgung ab und legen deren Finanzierung fest.