  • 15.10.2026, 13:41:33
  • /
  • OTS0169

Infina setzt Partnerschaft mit Ski-Star Michael Matt fort

Sigl: „Wo man sich aufeinander verlassen und einander vertrauen kann, wird Großes erreicht – im Spitzensport wie in der Finanzierungs- und Immobilienbranche.“

Infina startet mit Skirennläufer und Weltcupsieger Michael „Michi“ Matt in ihr drittes gemeinsames Jahr.
Wien/Innsbruck (OTS) - 

Infina startet mit Skirennläufer und Weltcupsieger Michael „Michi“ Matt in das dritte gemeinsame Jahr. „Unsere Zusammenarbeit verbindet zwei Welten, in denen Vertrauen, Verlässlichkeit und langfristige Partnerschaften die wichtigsten Parameter sind: den Spitzensport und die Finanzierungs- und Immobilienbranche“, sagt Lorenz Sigl, Leiter von Infina Immobilien.

„Dort, wo es stets darum geht, einen kühlen Kopf zu bewahren und Risiken richtig einzuschätzen. Dort, wo man sich nicht selten mit neuen Herausforderungen konfrontiert sieht und diese dennoch mutig anpackt und aufgrund jahrelanger Expertise auch meistert. Wo man sich aufeinander verlassen und einander vertrauen kann, wird Großes erreicht – im Spitzensport wie in der Finanzierungs- und Immobilienbranche. Und genau dort treffen sich Michi Matt und Infina. Vielen Dank, Michi, für dein Vertrauen in uns und auf einen erfolgreichen Saisonstart.“

Die Leidenschaft für die Profession

Als einer der erfolgreichsten Skirennläufer seiner Zeit steht Michi Matt für sportlichen Ehrgeiz, den Anspruch, sich kontinuierlich weiterentwickeln zu wollen, und vor allem für Leidenschaft und den Spaß an seiner Profession.

Sigl: „All diese Werte sind Teil der Infina-Philosophie: der ungebremste Antrieb, für jede und jeden den passenden Kredit und die richtige Immobilie zu finden. Und die große Freude miterleben zu dürfen, wenn für unsere Kundinnen und Kunden aus zaghaften Träumen schlussendlich Realität wird.“

Ein Rennen dauert Sekunden – Vorsorge ein Leben lang

„Wenn's auf der Piste um jede Hundertstelsekunde geht, ist es wichtig, verlässliche Partner an seiner Seite zu haben. Wenn’s um Entscheidungen für die Zukunft geht – etwa, wie man richtig vorsorgt, um im Alter abgesichert zu sein – erst recht. Denn: Ein Rennen dauert Sekunden – Vorsorge ein Leben lang“, so Michi Matt. „Darum freut es mich sehr, mit Infina als verlässlichem Partner für die Zukunft ins dritte Jahr zu starten.“

Rückfragen & Kontakt

INFINA Credit Broker GmbH
Nina Horn

Leitung Kommunikation & Medien
Telefon: +43 664 8878 2488
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.infina.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | INF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Infina startet mit Skirennläufer und Weltcupsieger Michael „Michi“ Matt in ihr drittes gemeinsames Jahr. [Bild, 2.83MB]

INFINA Credit Broker GmbH

Rückfragen & Kontakt

INFINA Credit Broker GmbH
Nina Horn

Leitung Kommunikation & Medien
Telefon: +43 664 8878 2488
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.infina.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright