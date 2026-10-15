Infina setzt Partnerschaft mit Ski-Star Michael Matt fort

Wien/Innsbruck (OTS) -

Infina startet mit Skirennläufer und Weltcupsieger Michael „Michi“ Matt in das dritte gemeinsame Jahr. „Unsere Zusammenarbeit verbindet zwei Welten, in denen Vertrauen, Verlässlichkeit und langfristige Partnerschaften die wichtigsten Parameter sind: den Spitzensport und die Finanzierungs- und Immobilienbranche“, sagt Lorenz Sigl, Leiter von Infina Immobilien.

„Dort, wo es stets darum geht, einen kühlen Kopf zu bewahren und Risiken richtig einzuschätzen. Dort, wo man sich nicht selten mit neuen Herausforderungen konfrontiert sieht und diese dennoch mutig anpackt und aufgrund jahrelanger Expertise auch meistert. Wo man sich aufeinander verlassen und einander vertrauen kann, wird Großes erreicht – im Spitzensport wie in der Finanzierungs- und Immobilienbranche. Und genau dort treffen sich Michi Matt und Infina. Vielen Dank, Michi, für dein Vertrauen in uns und auf einen erfolgreichen Saisonstart.“

Die Leidenschaft für die Profession

Als einer der erfolgreichsten Skirennläufer seiner Zeit steht Michi Matt für sportlichen Ehrgeiz, den Anspruch, sich kontinuierlich weiterentwickeln zu wollen, und vor allem für Leidenschaft und den Spaß an seiner Profession.

Sigl: „All diese Werte sind Teil der Infina-Philosophie: der ungebremste Antrieb, für jede und jeden den passenden Kredit und die richtige Immobilie zu finden. Und die große Freude miterleben zu dürfen, wenn für unsere Kundinnen und Kunden aus zaghaften Träumen schlussendlich Realität wird.“

Ein Rennen dauert Sekunden – Vorsorge ein Leben lang

„Wenn's auf der Piste um jede Hundertstelsekunde geht, ist es wichtig, verlässliche Partner an seiner Seite zu haben. Wenn’s um Entscheidungen für die Zukunft geht – etwa, wie man richtig vorsorgt, um im Alter abgesichert zu sein – erst recht. Denn: Ein Rennen dauert Sekunden – Vorsorge ein Leben lang“, so Michi Matt. „Darum freut es mich sehr, mit Infina als verlässlichem Partner für die Zukunft ins dritte Jahr zu starten.“