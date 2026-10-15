Einladung: PK Wiener Volkspartei: Plenarvorschau - Schlanke Stadt, Leistung statt Sozialleistung

Wien (OTS) -

Eine schlanke Stadt setzt soziale Unterstützung gezielt dort ein, wo sie wirklich gebraucht wird. Die Wiener Mindestsicherung bleibt ein milliardenschweres Problem für die Stadt. Die Ausgaben sind weiterhin enorm, während zentrale Fehlentwicklungen ungelöst bleiben. Für die Wiener Volkspartei ist klar: Die bisherigen Maßnahmen greifen deutlich zu kurz. Es braucht eine umfassende Reform, die soziale Unterstützung treffsicher gestaltet, Eigenverantwortung stärkt und einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld sicherstellt.

Die Wiener Volkspartei wird im Zuge der Pressekonferenz entsprechende Reformmaßnahmen sowie parlamentarische Initiativen präsentieren.

Teilnehmer:

- Markus Figl, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei

- Harald Zierfuß, Klubobmann der Wiener Volkspartei

- Ingrid Korosec, Gemeinderätin und Sozialsprecherin der Wiener Volkspartei

Termin: Montag, 19. Oktober 2026

Ort: Lichtenfelsgasse 7, Sitzungssaal Erdgeschoss, 1010 Wien

Zeit: 10:00 Uhr

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected].