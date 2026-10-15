  • 15.10.2026, 13:39:32
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  • OTS0165

Selbstbehalte bei Arztbesuchen gefährden Gesundheit und verursachen Folgekosten

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: Arztbesuch muss für alle Menschen möglich sein

Wien (OTS) - 

Die Diskussion über Selbstbehalte bei Arztbesuchen und die Abschaffung der teilweisen Refundierung von Wahlarzthonoraren stößt bei der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien auf klare Ablehnung. „Der Fortbestand unseres solidarischen Gesundheitssystems und der niederschwellige Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung muss für alle in Österreich lebenden Menschen gewährleistet sein“, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Statt Patientinnen und Patienten finanziell stärker zu belasten, müssen wir die solidarische Gesundheitsversorgung stärken und sicherstellen, dass alle Menschen unabhängig von ihrem Einkommen und Versicherungsstatus die notwendige medizinische Behandlung erhalten.“

Selbstbehalte treffen chronisch Kranke und Menschen mit geringem Einkommen besonders hart

„Eine Kostenbeteiligung bei Arztbesuchen schafft eine finanzielle Hürde und birgt die Gefahr, dass Menschen notwendige Arztbesuche aus Kostengründen aufschieben oder ganz darauf verzichten“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Besonders betroffen wären Menschen mit niedrigem Einkommen und chronisch Kranke, die regelmäßig medizinische Betreuung benötigen und dadurch überproportional belastet würden.“ Außerdem verweist Kamaleyan-Schmied auf die gesundheitlichen und finanziellen Kollateralschäden: „Wenn Erkrankungen später behandelt werden, können schwerere Verläufe oder chronische Erkrankungen entstehen, die zusätzliche Kosten verursachen und nicht nur das Gesundheitssystem belasten.“ Neue Selbstbehalte drohen damit, kurzfristige Einsparungen durch langfristige Mehrkosten zu erkaufen.

Wegfall der Wahlarzt-Refundierung verschärft den Druck auf die Kassenversorgung

Auch dem Vorschlag, die teilweise Erstattung von Wahlarzthonoraren durch die Sozialversicherung abzuschaffen, kann die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien nichts abgewinnen. Denn wenn die teilweise Refundierung wegfällt, wird der Zugang zur Wahlarztversorgung für viele Menschen schwieriger. „Wahlärztinnen und -ärzte entlasten auch die Kassenordinationen und sorgen dafür, dass die Wartezeiten nicht noch länger werden,“ sagt Kamaleyan-Schmied.

„Selbstbehalte schaffen weder neue Kassenarztstellen noch zusätzliche Behandlungskapazitäten“, hält Steinhart fest. „Für den Erhalt der Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems braucht es echte Reformen, keine Symbolpolitik auf dem Rücken von Patientinnen und Patienten.“

Rückfragen & Kontakt

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Katharina Hemmelmair
Telefon: 06649697506
E-Mail: [email protected]

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