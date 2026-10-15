  • 15.10.2026, 13:19:02
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  • OTS0159

AVISO 21.10.: Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien präsentiert Tätigkeitsbericht 2025

Wien (OTS) - 

Wie steht es um den Schutz und die Rechte junger Menschen in Wien? Der Tätigkeitsbericht 2025 der Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija Wien) zeigt dringenden Handlungsbedarf. Zu den zentralen Themen zählen die hohe Belastung in Wohngemeinschaften und Krisenzentren, Herausforderungen im Jugendvollzug sowie Mobbing, Diskriminierung und fehlende Mitbestimmung an Schulen.

Im Rahmen eines Pressegesprächs stellen wir zentrale Erkenntnisse und Forderungen vor und stehen für Ihre Fragen zur Verfügung.

Gesprächspartner*innen:

Mag. Sebastian Öhner | Kinder- und Jugendanwalt Wien

Mag.a Ines Garnitschnig | Schwerpunkt Bildung, Jugendvollzug

DSP Peter Sarto | Schwerpunkt Wohngemeinschaften, Krisenzentren

Mit dabei sind auch Jugendliche aus dem Jugendbeirat der Kija Wien. Sie geben aus erster Hand Einblick, wie junge Menschen ihren Alltag erleben und wie es um ihre Rechte steht.

Der Bericht ist ab 20. Oktober 2026 auf der Website kija-wien.at abrufbar und steht Ihnen damit bereits vor dem Pressegespräch zur Verfügung.

Termin: Mittwoch, 21. Oktober 2026 | 11:00 – 12:00 Uhr
Ort: Kija Wien | Modecenterstraße 14 | 1030 Wien | Block C | 4. Stock

Um Anmeldung unter [email protected]. wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien
Mag. a Sonja Benyes
Tel: 01/70 77 000
[email protected]

www.kija-wien.at

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