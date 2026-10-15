  • 15.10.2026, 12:24:34
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Ölfleckmörder und Weltfrieden: Gerhard Mair zwischen Wolfgangsee-Krimi und Friedensmusik

Damit spannt der Künstler einen ungewöhnlichen Bogen: vom Kriminalstoff am Wolfgangsee bis zur internationalen Friedensbotschaft.

Salzburg (OTS) - 

Zwei sehr unterschiedliche Themen verbindet der Salzburger Autor und Musiker Gerhard Mair in seinen aktuellen Projekten: Mit „Der Ölfleckmörder vom Wolfgangsee“ verbindet er Literatur und Musik in einem multimedialen Projekt samt eigenem Musikvideo. Parallel dazu widmet sich Mair mit „STOP THE WAR!“ und „Peace!“ dem Thema Frieden.

Bei den beiden Friedensprojekten treffen klassische musikalische Elemente auf moderne Pop- und elektronische Klangwelten. Die Frage „Auf den Spuren Mozarts?“ ist dabei bewusst augenzwinkernd gemeint: nicht als musikalischer Vergleich, sondern als Versuch, klassische Tradition mit den Möglichkeiten moderner Musikproduktion zu verbinden.

„Ich möchte zeigen, dass klassische Klangwelten und moderne Musik keine Gegensätze sein müssen – und dass Musik auch heute gesellschaftliche Botschaften transportieren kann“, so Mair.

Links und Projekte

Der Ölfleckmörder vom Wolfgangsee
Buch:
https://www.amazon.de/dp/B0HD3N7CHW

STOP THE WAR!
Musikvideo – gedreht bei der UNO-City in Wien:
https://youtu.be/lGlYAu7Mb-o
Weltweiter Audio-Release: 16. Oktober 2026

Peace!
Musikvideo – gedreht beim UN-Hauptquartier in New York:
https://youtu.be/hYuhbVzTtLY
Weltweiter Audio-Release: 30. Oktober 2026

Rückfragen & Kontakt

Gerhard Mair
E-Mail: [email protected]
Website: https://mair.media

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