Media-Analyse 2026-I: KURIER punktet mit Reichweite über alle Kanäle

Wien (OTS) -

422.000 tägliche KURIER Leserinnen und Leser

Starke Reichweite am Wochenende – Sonntagsausgabe auf Platz zwei unter den Tageszeitungen im Stammgebiet

725.000 tägliche Nutzerinnen und Nutzer über Print, Digital und Newsletter

Eine Leserschaft, die sich informiert und Meinung weiterträgt

Wien, 15. Oktober 2026 – Qualitätsjournalismus über verschiedene Kanäle zugänglich zu machen, ist ein zentraler Bestandteil der KURIER-Strategie. Die aktuellen Ergebnisse der Media-Analyse 2026-I unterstreichen diese Stärke: Mit 422.000 täglichen Leserinnen und Lesern und einer Reichweite von 5,4 Prozent zählt der KURIER zu den reichweitenstärksten Kauf-Qualitätstageszeitungen Österreichs. Über das Zusammenspiel von Print, Digital und Newsletter erreicht der KURIER laut CMR+ täglich 725.000 Menschen in Österreich, was einer Markenreichweite von 9,3 Prozent entspricht. Im Stammgebiet Wien, Niederösterreich und Burgenland sind es 508.000 Menschen beziehungsweise 14,7 Prozent.

Richard Grasl, Geschäftsführer KURIER Medienhaus: „Die Medienmarke KURIER steht für Qualitätsjournalismus, Glaubwürdigkeit und fundierte Einordnung. Mit unserem vielfältigen Portfolio aus Print, Digital, Newslettern, Social Media, Events und Podcasts bieten wir unserem Publikum unterschiedliche Zugänge zu verlässlicher Information und schaffen so über alle Kanäle hinweg ein konsistentes Markenerlebnis. Unsere neue App ermöglicht eine noch bessere Verknüpfung unserer Produkte und der Usability für unsere Kunden.“

KURIER im Osten Österreichs weiter fest verankert

Eine tragende Säule des KURIER bleibt seine Verankerung in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Im Stammgebiet erzielt der KURIER eine Print-Reichweite von 9,3 Prozent. Zurückzuführen ist das auch auf die seit Mai 2025 verstärkte regionale Berichterstattung, durch die die Leserinnen und Leser mit relevanten Nachrichten, Analysen und Geschichten aus ihrem unmittelbaren Lebensumfeld informiert und begleitet werden.

Sonntag ein besonderer Reichweiten-Treiber

Besonders deutlich wird die Stärke des KURIER am Wochenende. Der KURIER am Sonntag erreicht österreichweit 575.000 Leserinnen und Leser und damit eine Reichweite von 7,3 Prozent. In Wien kommt die Sonntagsausgabe auf eine überdurchschnittliche Reichweite von 12,6 Prozent. Im Stammgebiet Wien, Niederösterreich, Burgenland rangiert sie erneut auf Platz zwei unter den Tageszeitungen.

KURIER freizeit mit starker Resonanz

Das Magazin KURIER freizeit zählt zu den beliebtesten Lifestyle-Magazinen Österreichs. Mit 307.000 Leserinnen und Lesern jeden Samstag überzeugt es mit einem abwechslungsreichen Themenmix und erzielt im Stammgebiet eine überdurchschnittliche Reichweite von 7,5 Prozent.

Wochenend-Kombi überzeugt mit Top-Reichweite

Am Wochenende wird die Kombination aus KURIER am Sonntag und KURIER freizeit besonders gerne gelesen: insgesamt von 689.000 Leserinnen und Lesern. Im Osten Österreichs ist diese Kombination überproportional erfolgreich und erzielt eine Reichweite von 15,3 Prozent.

Eine kaufkräftige und meinungsbildende Community

Die aktuelle Media-Analyse unterstreicht die crossmediale Stärke des KURIER: „Wir verbinden Reichweite mit einer qualitätsbewussten, kaufkräftigen und meinungsbildenden Leserschaft. Für die werbetreibende Wirtschaft ist das besonders wertvoll: Unser KURIER Portfolio bietet ein hochwertiges Umfeld, um attraktive Zielgruppen anzusprechen und Marken wirkungsvoll zu positionieren“, so Elisabeth Laimighofer, Leitung Vermarktung KURIER Medienhaus.

Quelle: MA 2026-I (Jul 24 – Jun 26), Basis Gesamtbevölkerung Kauf-Tageszeitungen, Schwankungsbreite (SB) +/- 0,2 % bis +/- 0,6 %, SB KURIER national +/- 0,3%, Stamm +/- 0,6 %, SB KURIER am Sonntag +/- 0,3 %, Stamm +/- 0,7 %, SB KURIER CMR national +/- 0,3 %, Stamm +/- 0,7 %, SB KURIER CMR+ national +/- 0,4 %, Stamm +/- 0,7 %, SB KURIER freizeit +/- 0,2 %, Stamm +/- 0,5 %, SB KURIER Wochenend-Kombi +/- 0,3 %, Stamm +/- 0,7 %, Details zur Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz, Onlinereichweiten: Justierung an den Werten der ÖWA

Über das KURIER Medienhaus: Das KURIER Medienhaus bündelt starke Medienmarken über zahlreiche Kanäle hinweg – von Print und Online über TV und Podcasts bis hin zu Newslettern, Social Media, einer App und Veranstaltungen. Durch hochwertigen Journalismus, Innovationsgeist und einen konsequenten Fokus auf relevante Inhalte erreicht es täglich ein breites Publikum und schafft Vertrauen.