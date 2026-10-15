Österreichs Sekthersteller*innen feiern den Tag des Sekt Austria

Wien (OTS) -

Am 22. Oktober feiern Österreichs Sekthersteller*innen den Tag des Sekt Austria und laden zum Mitfeiern ein. Rund um diesen Tag – von Freitag, dem 16. Oktober, bis Samstag, dem 24. Oktober 2026 – locken zahlreiche Kellereien und Weingüter mit abwechslungsreichen Programmen wie Führungen durch die Welt der Sektherstellung, Live-Degorgieren oder -Sabrieren, Riedenfahrten sowie diverse Sekt- und Speisen-Specials.

Der Tag des Sekt Austria läutet alljährlich die prickelndste Zeit des Jahres ein – und das will gefeiert werden! Aus diesem Anlass öffnen viele Sekthersteller*innen ihre Tore und laden dazu ein, die Welt des österreichischen Sekts hautnah zu erleben. Bei Führungen, Verkostungen und besonderen Angeboten verbinden sich Genuss und Unterhaltung mit spannenden Einblicken in die Herstellung von Schaumwein. Wie kommt das Prickeln in die Flasche? Warum braucht es einen Grundwein? Und was verbirgt sich hinter Begriffen wie Dosage, Tirage und Degorgieren? Die Antworten darauf gibt es direkt vor Ort – informativ, genussvoll und mit viel Gelegenheit, die Vielfalt von Sekt Austria zu entdecken.

Stolz auf das rot-weiß-rote Prickeln!

Konsument*innen wünschen sich heute mehr denn je Transparenz bei Herstellungsprozessen in verschiedensten Lebensbereichen, vor allem bei der Lebensmittelerzeugung. Genau das garantiert die Herkunftsbezeichnung Sekt Austria. Sichtbares Zeichen dafür ist die rot-weiß-rote Banderole auf dem Kopf der Sektflasche. Sie bedeutet, dass das Produkt zu 100 Prozent aus Österreich stammt – von der Traube bis zum fertigen Produkt – und zudem von einer unabhängigen Verkosterkommission sensorisch geprüft wurde.

Der Tag des Sekt Austria dient auch dazu das Bewusstsein für Qualität, Geschmacksbild und Herkunft des österreichischen Sekts zu schärfen, sowohl bei den Konsumentinnen als auch im Handel und in der Gastronomie.