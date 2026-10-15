Florian Vana und Sharon Bron werden innerhalb von 24 Stunden Welt- und Europameister

Wien (OTS) -

Das Wichtigste in Kürze

Florian Vana und Sharon Bron wurden innerhalb von 24 Stunden Welt- und Europameister.

Den Weltmeistertitel holten die beiden am 12. Oktober 2026 bei der IDO-Weltmeisterschaft in Larnaka auf Zypern.

Den Europameistertitel gewannen sie anschließend bei der IDO European Latin Show Championship mit ihrem Tanz zu „Over the Rainbow“.

Für beide sind es nicht die ersten großen Titel. Florian Vana war bereits 2016 Weltmeister und 2017 Europameister. Sharon Bron vertrat bereits als Jugendliche Österreich bei Welt und Europameisterschaften und gehört seitdem zu den besten Showtänzerinnnen des Landes.

Florian Vana tanzt außerdem als Profi bei der ORF-Show „Dancing Stars“.

Ihr Können geben beide als Trainerin und Trainer in der Wiener Tanzschule Kraml weiter.

Welche Titel haben Florian Vana und Sharon Bron in Larnaka gewonnen?

Großer internationaler Erfolg für Florian Vana und Sharon Bron: Das Wiener Tanzpaar wurde innerhalb von 24 Stunden Welt- und Europameister. Am 12. Oktober 2026 setzten sich die beiden bei der IDO-Weltmeisterschaft in Larnaka auf Zypern gegen ein stark besetztes internationales Teilnehmerfeld durch. Gleich danach folgte der nächste Titel. Bei der IDO European Latin Show Championship wurden sie mit ihrem Tanz zu „Over the Rainbow“ Europameister.

Wer sind Florian Vana und Sharon Bron?

Florian Vana und Sharon Bron kennen sich seit rund 18 Jahren und zählen zu den besten Showpaaren Österreichs. Ihre Shows verbinden sportliche Höchstleistung mit künstlerischem Ausdruck. Für beide sind es nicht die ersten großen Titel: Florian Vana wurde bereits 2016 Weltmeister und 2017 Europameister. Sharon Bron war Jugend-Weltmeisterin in Latein und Vize-Weltmeisterin. Florian Vana gehört seit mehr als zehn Jahren zur Unterrichts- und Showcrew der Tanzschule Kraml, Sharon Bron seit 2019.

„Florian und Sharon haben sich diesen Erfolg hart erarbeitet. Wir sind stolz, dass sie Teil unseres Teams sind“, zeigt sich Tanzschulchef Thomas Kraml erfreut.

Wer unterrichtet in der Tanzschule Kraml?

Florian Vana und Sharon Bron sind nicht die einzigen Spitzentänzer, die in der Tanzschule Kraml unterrichten. Insgesamt 15 Tänzerinnen und Tänzer aus dem österreichischen Nationalkader haben dort bisher unterrichtet. Gemeinsam haben sie mehr als zehn österreichische Staatsmeistertitel geholt. Ihre Erfahrung aus Wettkampf und Bühne fließt in den Unterricht ein: vom ersten Tanzschritt über Gesellschafts- und Hochzeitstanz bis zu professionellen Showproduktionen.

Ist Florian Vana bei Dancing Stars dabei?

Auch das Fernsehpublikum kennt Florian Vana: Er tanzt als Profi bei der ORF-Show „Dancing Stars“. Bereits seit 2012 sind Profis aus dem Team Kraml in der Show vertreten. Zehn Profitänzerinnen und Profitänzer haben bisher mehr als 30 Prominente begleitet. Dreimal ging der Sieg an Tänzerinnen und Tänzer aus dem Team, zuletzt 2025 an Katya Mizera mit Aaron Karl.

Häufige Fragen

Welche Titel haben Florian Vana und Sharon Bron 2026 gewonnen?

Florian Vana und Sharon Bron von der Wiener Tanzschule Kraml wurden innerhalb von 24 Stunden Welt- und Europameister. Am 12. Oktober 2026 setzten sie sich bei der IDO-Weltmeisterschaft in Larnaka auf Zypern durch und holten anschließend den Europameistertitel bei der IDO European Latin Show Championship.

Mit welchem Tanz wurden Vana und Bron Europameister?

Florian Vana und Sharon Bron holten den Europameistertitel bei der IDO European Latin Show Championship mit ihrem Tanz zu „Over the Rainbow“. Der Titel folgte innerhalb von 24 Stunden auf ihren Weltmeistertitel in Larnaka.

Seit wann unterrichten Florian Vana und Sharon Bron an der Tanzschule Kraml?

Florian Vana gehört seit mehr als zehn Jahren zur Unterrichts- und Showcrew der Tanzschule Kraml, Sharon Bron seit 2019. Die beiden kennen sich seit rund 18 Jahren und zählen zu den besten Showpaaren Österreichs.

Wer unterrichtet in der Tanzschule Kraml?

Neben Florian Vana und Sharon Bron haben insgesamt 15 Tänzerinnen und Tänzer aus dem österreichischen Nationalkader in der Tanzschule Kraml unterrichtet. Gemeinsam haben sie mehr als zehn österreichische Staatsmeistertitel geholt.

Ist Florian Vana bei Dancing Stars vertreten?

Ja und neben Florian Vana tanzen noch weitere Profis der Tanzschule Kraml seit 2012 bei der ORF-Show „Dancing Stars“ mit. Zehn Profitänzerinnen und Profitänzer aus dem Team haben bisher mehr als 30 Prominente begleitet, und dreimal ging der Sieg an TänzerInnen des Team Kraml.

Wo gibt es die Tanzschule Kraml in Wien?

Die Tanzschule Kraml unterrichtet an drei Standorten in Wien: im 1. Bezirk im Palais Eschenbach, im 3. Bezirk in Wien Mitte und im 7. Bezirk beim Museumsquartier. Angeboten werden Tanzkurse für Paare und Singles, Hochzeitstanz, Privatstunden und Showproduktionen.

Über die Tanzschule Kraml

Die Tanzschule Kraml bietet Tanzkurse für Paare und Singles, Hochzeitstanz, Privatstunden und Showproduktionen an. Unterrichtet wird an drei Standorten in Wien: im 1. Bezirk im Palais Eschenbach, im 3. Bezirk in Wien Mitte und im 7. Bezirk beim Museumsquartier.