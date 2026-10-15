Elektro-Offensive bei Onlinecars

Wien (OTS) -

Gebrauchte Elektroautos werden für immer mehr Autokäufer zur echten Alternative. Onlinecars, Österreichs größter markenunabhängiger Gebrauchtwagenhändler, erlebt derzeit einen regelrechten Ansturm auf gebrauchte E-Autos und verkündet eine neue Unternehmensstrategie: Bis 2028 will das Unternehmen heimischer Marktführer bei gebrauchten Elektroautos werden.

Nachfrage auf Allzeithoch

Hohe Spritpreise und vergleichsweise geringe Service- und Wartungskosten sorgen für eine hohe Nachfrage. Besonders bei deutschen Premium-Elektroautos liegt der Gebrauchtwagenwert selbst bei geringer Laufleistung deutlich unter dem Neupreis, und in Kombination mit günstigem Ladestrom aus privaten Photovoltaikanlagen wird das E-Auto beliebter denn je. Seit Jahresbeginn verzeichnet Onlinecars eine konstant starke Nachfrage nach gebrauchten E-Autos, die im Schnitt 50 % über dem Vorjahr liegt. Ein besonders starker Herbst lässt auf ein Jahresende schließen, in dem gebrauchte E-Autos noch weiter an Beliebtheit gewinnen.

Nachschub als größte Herausforderung

Trotz des soliden europäischen Netzwerks an Ankaufsmöglichkeiten übersteigt die Nachfrage nach E-Autos das derzeitige Angebot deutlich. Stark nachgefragt sind vor allem erschwingliche, bewährte Modelle, die den Qualitätsansprüchen von Onlinecars entsprechen. Europäische Marken, allen voran Fahrzeuge der VW Group, spielen bei Onlinecars die zentrale Rolle, neue chinesische Marken gewinnen aber konstant an Relevanz.

Martin Oraze, Head of Sales, Onlinecars Vertriebs GmbH: „Wir erleben gerade einen regelrechten Ansturm auf gebrauchte E-Autos, dem wir derzeit nicht gerecht werden können. Unser Ankaufsteam arbeitet auf Hochtouren, um laufend hochwertige und fair bepreiste Fahrzeuge einzukaufen, doch noch ist die Marktsituation anspruchsvoll. Unser Ziel ist klar: 2028 sind wir Österreichs Marktführer bei gebrauchten Elektroautos.“

Kurzfristiger Hype oder nachhaltiger Wandel?

Wie sich dieser Trend weiterentwickelt, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, wenn eine Vielzahl an Firmenfahrzeugen den Gebrauchtwagenmarkt erreicht und sich der Markt dadurch entspannen könnte. Entscheidend für die Begehrlichkeit einzelner Fahrzeuge ist neben Marke und Modell vor allem der technische Zustand. Batteriekapazität, Reichweite, Ladegeschwindigkeit, Alter und Garantie sind die wichtigsten Faktoren, die den Wert bestimmen.

Transparente Checks für Kundenzufriedenheit

Die oftmals größte Skepsis beim Kauf eines gebrauchten E-Autos betrifft den Akku, weshalb bei Onlinecars ein State-of-Health-Check (SOH) Voraussetzung für jeden Ankauf ist. Der Check misst den aktuellen Zustand der Batterie in Prozent und errechnet auf dieser Basis die realistische Reichweite, sowohl für reine Elektroautos als auch für Plug-in-Hybride. Die Onlinecars-Aufbereitungszentren bereiten sich ebenso auf das wachsende E-Segment vor: Prozesse werden angepasst und zusätzliches Know-how im Elektrobereich wird aufgebaut. Gemeinsam mit dem 80-Punkte-Check, dem 14-tägigen Rückgaberecht und der zwölfmonatigen MobileGarantie sollen so auch Erstkäufer den Umstieg auf ein gebrauchtes E-Auto ohne Bedenken wagen können.

Fotodatenbank: https://www.picdrop.com/stefanarnreiter/XH77GU9w5K

www.onlinecars.at