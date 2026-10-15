Ortstaxenerhöhung: „Paketsteuer auf steirisch“

Wien (OTS) -

Während der Bund mit Mehrwertsteuersenkung, Mietpreis- und Spritbremse die Kaufkraft stärken will, erhöht die steirische Landesregierung die Preise. „Die meisten Kolleg:innen sind von Lobeshymnen auf die Bundesregierung weit entfernt. Aber die will wenigstens entlasten. Die steirische Landesregierung belastet mit Anlauf“, kritisiert Mag. Gernot Deutsch, Vorsitzender der Österreichischen Hotelvereinigung in der Steiermark, die geplante Erhöhung der Ortstaxe.

Ortstaxenerhöhung wäre wie eine „steirische Paketsteuer – nur schlimmer!“

Wo der Bund belastet – ganz prominent bei der Paketsteuer – sei die FPÖ unter den kritischen Stimmen die erste und lauteste. „Und jetzt beschließt sie eine schlechte steirische Kopie davon. Da gibt es nicht einmal die Chance auf einen Lenkungseffekt, den die Fans der Paketsteuer erhoffen. Die höhere Ortstaxe lenkt maximal Gästeausgaben von der Steiermark weg“, hinterfragt Deutsch, wie die FPÖ eine Maßnahme so heftig kritisieren kann und im gleichen Atemzug eine Kopie davon selbst beschließt – nur dass sie den Tourismus belastet statt den Handel.

Kleine Skigebiete unterstützen statt belasten

Die Steiermark sei seit jeher ein attraktives Urlaubsziel für Landsleute: „Auch und gerade weil wir vom Städte- bis zum Ferientourismus mit einem großartigen Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen: Wir müssen die kleinen Skigebiete erhalten, nicht zerstören“, erinnert Deutsch. In Graz herrsche hinter den Kulissen ein harter Preiskampf: „Da lässt sich die Ortstaxe nicht gut auf den Preis aufschlagen. Wenn die Betriebe sie selbst übernehmen, fehlt Geld für Investitionen“, warnt Deutsch.

Belastung für inländische Gäste könnte zum Bumerang werden

„Die Steiermark ist das beliebteste Reiseziel des Landes: Das ist das Ergebnis harter Arbeit und darf nicht verspielt werden“, so Deutsch. „Alle, die in der Steiermark mehr Ortstaxe zahlen, wissen, wem sie das verdanken. 2025 waren das über 2,5 Mio. Gäste aus dem Inland.“

Weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial finden Sie unter www.oehv.at/presse, Pressefotos von ÖHV-Landesvorsitzendem Gernot Deutsch hier zum Download.