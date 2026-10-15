  • 15.10.2026, 11:37:02
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  • OTS0123

Media-Analyse 2026-I: 937.000 Leser pro Tag für ÖSTERREICH/oe24 in Print und Digital

Schon 12 Prozent Reichweite für Print, Online und Newsletter von ÖSTERREICH/oe24 in CrossMediaReach+

Wien (OTS) - 

Sensationelle Werte für ÖSTERREICH und oe24 in der aktuellen Media-Analyse 2026-I, die seit dieser Ausweisung nun auf einem 24 Monate-Datenbestand basiert. Bei der CrossMediaReach+ kommt ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at täglich auf 937.000 Leser bei Print, Online und Newsletter. Damit erreicht ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at eine CrossMediaReach+ von 12,0 Prozent.

Eindrucksvoll sind insbesondere die CrossMediaReach+-Zahlen bei der jungen Kernzielgruppe. Bei den 30- bis 39-Jährigen erreicht ÖSTERREICH/oe24-Kombi/oe24.at bereits 15,7 Prozent Reichweite pro Tag und damit täglich 197.000 Leser.

In der Print-Ausweisung erreicht die Österreich/oe24-Kombi bereits 8,0 Prozent Reichweite pro Tag. Das sind täglich 626.000 Print-Leser!

oe24 CEO Niki Fellner: „Die heute veröffentlichten Media-Analyse-Zahlen zeigen einmal mehr die erfolgreiche digitale Transformation der oe24 Media Group. 937.000 Österreicher lesen täglich bereits ÖSTERREICH/oe24 in Print, Online und Newsletter. Damit sind wir auf dem besten Weg, unser Ziel von einer Million täglichen Lesern zu knacken!“

Quelle: Media-Analyse 26-I, CMR+ Schwankungsbreiten auf www.media-analyse.at/Signifikanz. Bei den CMR- und CMR+-Werten erfolgt bei der Onlinereichweite eine Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA).

Rückfragen & Kontakt

oe24 media group GmbH
Tanja Duhovich
Head of Marketing & Communication
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