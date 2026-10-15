Media-Analyse: Die OÖNachrichten bleiben die führende Nachrichtenquelle in Oberösterreich

Linz (OTS) -

Unabhängiger Qualitätsjournalismus bleibt unverzichtbar – egal in welchem Format. Das zeigen die aktuellen Zahlen der Media-Analyse: Immer mehr Menschen in Oberösterreich informieren sich bei den OÖNachrichten – ob beim Zeitunglesen am Frühstückstisch, unterwegs am Smartphone, in Podcasts, im TV oder im Radio. Inmitten dieser Medienvielfalt bleiben die OÖNachrichten die Konstante: verlässlich, relevant und regional verwurzelt.

Die Reichweite im Überblick

Tägliche Markenreichweite: 513.000 1 Leserinnen und Leser über alle Kanäle hinweg

513.000 Leserinnen und Leser über alle Kanäle hinweg Montag bis Samstag: 300.000 2 Leserinnen und Leser in Oberösterreich (Reichweite: 23,1 %)

300.000 Leserinnen und Leser in Oberösterreich (Reichweite: 23,1 %) Wochenende: 357.000 3 Leserinnen und Leser in Oberösterreich (Reichweite: 27,5 %)

357.000 Leserinnen und Leser in Oberösterreich (Reichweite: 27,5 %) Nationale Reichweite: 361.0004 Leserinnen und Leser täglich, am Wochenende 426.0005

Verlässliche Information in einer schnelllebigen Welt

„Die Media-Analyse zeigt erneut, dass Qualität und Seriosität in der Berichterstattung für die Menschen in diesem Land von sehr hohem Wert sind“, sagt OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein. „Diesem Anspruch wollen wir weiterhin gerecht werden: Ob in der Stadt oder am Land, egal in welchem Format – wir sind da, wo die Menschen sind, und berichten von den wichtigsten Ereignissen aus ihrer Region, aus ganz Österreich und der Welt.“

Ein Dank an die Leserinnen und Leser

„Es sind unsere Leserinnen und Leser, die unsere starke Position in Oberösterreich festigen. Deshalb möchten wir uns ausdrücklich bei den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern für ihre Treue bedanken“, sagt Geschäftsführer Gino Cuturi.

Stabile Position über alle Kanäle

Zusätzlich zu den starken Ergebnissen der Media-Analyse belegen auch die Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) und der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) die stabile Position der OÖNachrichten. Das Haus sieht sich dadurch in seiner klaren Linie bestätigt: den Leserinnen und Lesern verlässliche und qualitativ hochwertige Berichterstattung zu bieten – in allen Formaten.

Quellen:

1 ARGE Media-Analysen MA 26-I (01.07.2024-30.06.2026), CMR+ OÖN. Ungewichtete Fälle: 16.016 in Ö; max. Schwankungsbreite +/- 0,7 %. Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA).

2 ARGE Media-Analysen MA 26-I (01.07.2024-30.06.2026), LPA OÖN in OÖ. Ungewichtete Fälle: 3.883 in OÖ; max. Schwankungsbreite +/-1,3 %. Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA).

3 ARGE Media-Analysen MA 26-I (01.07.2024-30.06.2026), LPA OÖN WE in OÖ. Ungewichtete Fälle: 3.883 in OÖ; max. Schwankungsbreite +/-1,3 %. Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA).

4 ARGE Media-Analysen MA 26-I (01.07.2024-30.06.2026), LPA OÖN in Ö. Ungewichtete Fälle: 16.016; max. Schwankungsbreite +/- 0,7 %. Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA).

5 ARGE Media-Analysen MA 26-I (01.07.2024-30.06.2026), LPA WE OÖN in Ö. Ungewichtete Fälle: 16.016; max. Schwankungsbreite +/- 0,7 %. Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA).