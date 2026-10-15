  • 15.10.2026, 11:27:03
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  • OTS0115

Techem Atlas für Energie, Wärme & Wasser 2026 zeigt neueste Entwicklungen in Österreich auf

Innsbruck (OTS) - 

Pünktlich zum Start der Heizsaison zeigt der aktuelle Techem Atlas für Energie, Wärme & Wasser, wie es um Heizkosten, Energieverbrauch und Wärmeversorgung in Österreich steht. Dafür hat Techem österreichweit Daten aus rund 198.000 Wohnungen in etwa 11.000 von Techem betreuten Mehrfamilienhäusern ausgewertet und mit ausgewählten europäischen Ländern verglichen. Die Ergebnisse zeigen: Für das Beheizen eines Quadratmeters Wohnfläche fielen im vergangenen Jahr im Durchschnitt 8,33 Euro an. Die Wärmeversorgung durch fossile Energieträger ist in Österreich deutlich geringer als in Deutschland. Zugleich ortet die Auswertung ein erhebliches Potential für den Einsatz von Wärmepumpen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier

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