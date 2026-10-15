Die reizvollsten Wanderregionen für den Herbst 2026

Villach (OTS) -

Nach den heißen Sommertagen bietet der Herbst mit angenehmen Temperaturen, klarer Fernsicht und mehr Ruhe am Berg beste Voraussetzungen für ausgedehnte Wanderungen. Aussichtsreiche Gipfeltouren, gemütliche Wanderungen über Almen oder spannende Entdeckungen abseits der bekannten Pfade – die Möglichkeiten sind vielfältig.

Acht Regionen, acht Wandertipps: Österreichs Wanderdörfer zeigen, wo sich die landschaftliche und kulturelle Vielfalt Österreichs jetzt besonders gut zu Fuß entdecken lässt.