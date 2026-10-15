  • 15.10.2026, 11:11:32
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Florian Silbereisen feiert „10 Jahre Schlagerbooom – Alles funkelt! Alles glitzert!“ am 17. Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

Mit Helene Fischer, Roland Kaiser, Andrea Berg, DJ Ötzi, Maite Kelly, Andreas Gabalier und vielen weiteren Stars

Wien (OTS) - 

Jubiläum für die größte Schlager-TV-Liveshow Europas: Florian Silbereisen feiert am Samstag, dem 17. Oktober 2026, live um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „10 Jahre Schlagerbooom“ in Dortmund. Mehr als 20.000 Fans verwandeln unter dem Motto „Alles funkelt! Alles glitzert!“ die Westfalenhalle in ein riesiges Lichtermeer.

Florian Silbereisen präsentiert die Eurovisionsshow mit vielen spektakulären Auftritten und Inszenierungen zum Jubiläum – es gratulieren Helene Fischer, Roland Kaiser, Andrea Berg, Dieter Bohlen, Howard Carpendale, Maite Kelly, DJ Ötzi, Blümchen, Santiano, Unheilig, Kerstin Ott, Cindy aus Marzahn, Andreas Gabalier und viele weitere Stars.

Eine‎ Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR, des BR und des WDR in Zusammenarbeit mit dem ORF.

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