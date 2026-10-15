  • 15.10.2026, 11:07:02
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Aviso PK: Lebenshilfe, Diakonie und Inklusion Österreich zu Inklusion von Schüler:innen mit Behinderungen in den Schulen in Österreich

In Österreich fehlt das klare Bekenntnis zu Inklusion in der Schule

Wien (OTS) - 

Expertinnen von Diakonie, Inklusion Österreich und Lebenshilfe haben sich die Praxis der Inklusion in Österreichs Schulen genau angesehen. Für den Bericht wurden Daten ausgewertet und aktuelle Beispiele gesammelt, und erstmals die Bundesländer verglichen.

Klar hervor geht: Bis heute fehlt das klare Bekenntnis von Politik und Verwaltung in Bund und Ländern, dass jede:r Schüler:in mit Behinderung das Recht hat, gemeinsam mit Gleichaltrigen ohne Behinderungen in die Schule zu gehen und zu lernen. Und das, obwohl die Unterzeichnung der UN Behindertenrechts-Konvention (2008) schon bald 20 Jahre zurückliegt.

Dies zeigen uneinheitliche Daten, fehlende Transparenz über die Verteilung der finanziellen Mittel und zahlreiche Beispiele von betroffenen Familien.

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

  • Karin Riebenbauer, Gründerin und Geschäftsführerin, Inklusion Österreich
  • Philippe Narval, Geschäftsführer, Lebenshilfe Österreich
  • Maria Katharina Moser, Direktorin, Diakonie Österreich
  • Schüler:in aus dem inklusiven Gymnasium der Diakonie in Wien

Termin: 21. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Ort: Albert Schweizer Haus, Kapellenraum 4. Stock (barrierefrei)

Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien

Bitte verbindlich um Anmeldung an [email protected]

PK 21.10.: Lebenshilfe, Diakonie und Inklusion Österreich zu Inklusion von Schüler:innen mit Behinderungen in den Schulen in Österreich

Expertinnen von Diakonie, Inklusion Österreich und Lebenshilfe haben sich die Praxis der Inklusion in Österreichs Schulen genau angesehen. 
Die PK präsentiert den Bericht, für den Daten ausgewertet und aktuelle Beispiele gesammelt wurden. 
Erstmals wurde Inklusion in der Schule mit Blick auf die Bundesländer verglichen.
Klar ist: In Österreich fehlt das klare Bekenntnis zu Inklusion in der Schule!
Ihre Gesprächspartner:innen sind:
•	Karin Riebenbauer, Gründerin und Geschäftsführerin, Inklusion Österreich
•	Philippe Narval, Geschäftsführer, Lebenshilfe Österreich
•	Maria Katharina Moser, Direktorin, Diakonie Österreich
•	Eine Schüler:in aus dem inklusiven Gymnasium der Diakonie in Wien

Datum: 21.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Albert Schweitzer Haus, Kapellenraum 4. Stock (barrierefrei)
Schwarzspanierstraße 13
1090 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Diakonie Österreich
Dr. Roberta Rastl
Telefon: 0043 664 314 9395
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 21.10.2026, 10:00]

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