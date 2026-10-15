  • 15.10.2026, 11:05:32
  • /
  • OTS0102

„Gute Nacht Österreich“ über den „Herbst der Ergebnisse“, den Bundespräsidenten, den 70. Geburtstag der FPÖ und Serbiens Parlamentswahl

Peter Klien begrüßt Kabarettistin Malarina in der Late-Night-Satire am 16. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Erst vor kurzem hat Bundeskanzler Christian Stocker den „Herbst der Ergebnisse“ ausgerufen. In „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 16. Oktober 2026, um 22.05 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON liefert Peter Klien eine Bestandsaufnahme der bisherigen Arbeit der Bundesregierung. Was ist passiert? Wo hapert es noch?

Ungewöhnlich scharfe Worte hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen in den vergangenen Wochen gefunden, wenn er etwa Israel der Kriegsverbrechen bezichtigt hat. Interviews mit dem Staatsoberhaupt sind rar geworden, stattdessen setzt er auf Social Media. Peter Klien fragt nach: Was ist los mit unserem Bundespräsidenten?

Die FPÖ hat heuer ihren 70. Geburtstag gefeiert. Und ja, es waren 70 turbulente Jahre: von der Gründung auch durch ehemalige Nationalsozialisten über Abspaltungen und Skandale bis hin zum aktuellen Höhenflug unter Herbert Kickl. „Gute Nacht Österreich“ blickt auf die bewegte Geschichte der Partei zurück.

In Serbien findet am 25. Oktober eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Präsident Aleksandar Vučić ist Ende September zurückgetreten und strebt bei dieser Wahl das Amt des Ministerpräsidenten an. Über die aktuelle Situation im Balkanstaat weiß Kabarettistin Malarina Bescheid.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ORF

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at
So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright