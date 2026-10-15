„Gute Nacht Österreich“ über den „Herbst der Ergebnisse“, den Bundespräsidenten, den 70. Geburtstag der FPÖ und Serbiens Parlamentswahl

Wien (OTS) -

Erst vor kurzem hat Bundeskanzler Christian Stocker den „Herbst der Ergebnisse“ ausgerufen. In „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 16. Oktober 2026, um 22.05 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON liefert Peter Klien eine Bestandsaufnahme der bisherigen Arbeit der Bundesregierung. Was ist passiert? Wo hapert es noch?

Ungewöhnlich scharfe Worte hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen in den vergangenen Wochen gefunden, wenn er etwa Israel der Kriegsverbrechen bezichtigt hat. Interviews mit dem Staatsoberhaupt sind rar geworden, stattdessen setzt er auf Social Media. Peter Klien fragt nach: Was ist los mit unserem Bundespräsidenten?

Die FPÖ hat heuer ihren 70. Geburtstag gefeiert. Und ja, es waren 70 turbulente Jahre: von der Gründung auch durch ehemalige Nationalsozialisten über Abspaltungen und Skandale bis hin zum aktuellen Höhenflug unter Herbert Kickl. „Gute Nacht Österreich“ blickt auf die bewegte Geschichte der Partei zurück.

In Serbien findet am 25. Oktober eine vorgezogene Parlamentswahl statt. Präsident Aleksandar Vučić ist Ende September zurückgetreten und strebt bei dieser Wahl das Amt des Ministerpräsidenten an. Über die aktuelle Situation im Balkanstaat weiß Kabarettistin Malarina Bescheid.