ÖVP - Zierfuß: Agenda Austria unterstützt ÖVP-Forderung nach Sprachstandserhebung ab 3 Jahren

Wien (OTS) -

„Als Wiener Volkspartei freuen wir uns ausdrücklich über die Unterstützung der Agenda Austria zu unserer langjährigen Forderung nach Sprachstandsfeststellungen für alle Kinder ab drei Jahren. Das Beherrschen der Unterrichtssprache Deutsch mit Schulstart ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn und damit auch die Grundlage für eine Berufsausbildung und sowie eine gelungene Integration am Arbeitsmarkt. Ganz zu Beginn muss deshalb das Erlernen der deutschen Sprache im Kindergarten stehen und damit die notwendige und verpflichtende Sprachstandserhebung für alle Kinder mit drei Jahren“, so der Bildungssprecher der Wiener ÖVP, Klubobmann Harald Zierfuß, zur heute präsentierten Studie der „Agenda Austria“.

„Als Wiener Volkspartei gehen wir auch noch einen Schritt weiter: Bei all jenen dreijährigen Kindern in Wien, bei denen ein Sprachförderbedarf festgestellt wird, braucht es auch eine Kindergartenpflicht ab 3 Jahren inklusive einer intensiven Sprachförderung vor Ort“, so Zierfuß. „Wenn Eltern diese Sprachstandsfeststellung verweigern, die darauffolgende Sprachförderung und den verpflichtenden Kindergartenbesuch sabotieren, handelt es sich um eine Bildungspflichtverletzung und muss ähnlich wie bei der Nichterfüllung der Besuchspflicht nach dem Wiener Frühfördergesetz angezeigt werden“, so Zierfuß und weiter: „Wie die Wiener Volkspartei zu Beginn des Jahres aufgedeckt hat, mussten im vergangenen Schuljahr erstmals mehr als die Hälfte der Schulanfänger als außerordentliche Schüler geführt werden, obwohl 60 Prozent hier geboren sind und den Kindergarten zwei Jahre lang besucht haben. Wir können nicht mehr länger dabei zuschauen, dass Kinder hier geboren werden, aufwachsen, den Kindergarten besuchen und dennoch zu Schulbeginn zu wenig Deutsch sprechen, um als Schüler mit ordentlichem Status geführt werden zu können.“

„Wir begrüßen es daher ausdrücklich, dass der Druck nun auch von Seiten der Agenda Austria auf die Wiener Stadtregierung steigt. Je länger SPÖ und Neos hier notwendige verpflichtende Maßnahmen hinausschieben, desto mehr Kinder verlieren ihre Chance auf einen erfolgreichen Start ihrer Bildungskarriere“, so Zierfuß abschließend.