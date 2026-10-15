Körber spendet 80.000 Euro an sieben gemeinnützige Organisationen

Hamburg (OTS) -

Körbers konzernweite Spendenaktion 2026 unterstützt Projekte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance - im Jubiläumsjahr des 80-jährigen Bestehens des Unternehmens. Ergänzend engagierten sich Mitarbeiter bei der ersten globalen Körber Social Week.

Der weltweit tätige Technologiekonzern Körber hat im Rahmen seiner jährlichen Spendenaktion insgesamt 80.000 Euro an sieben gemeinnützige Organisationen vergeben. Über die Auswahl der Organisationen entschieden die Mitarbeiter per Abstimmung. Unterstützt wurden Projekte in den drei Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Soziales und Governance sowie in einer Sonderkategorie zum Thema sauberes Wasser. Ergänzt wurde die Spendenaktion durch die erste globale Körber Social Week: An fünf Standorten weltweit engagierten sich Mitarbeiter freiwillig für soziale und ökologische Projekte in ihren jeweiligen Gemeinschaften.

Körber-Mitarbeiter bestimmen, wer unterstützt wird

Bei der Spendenvergabe setzt Körber bewusst auf breite Beteiligung der Angestellten: Die Themenbereiche und eine Vorauswahl an Organisationen werden zwar zentral festgelegt, die endgültige Entscheidung, wohin das Geld fließt, liegt aber bei den Mitarbeitern. 2026 fiel die Wahl in der Dimension Umwelt auf den IFAW (International Fund for Animal Welfare) und den Naturschutzbund Deutschland (NABU), im Bereich Soziales auf Help - Hilfe zur Selbsthilfe und Mary's Meals Deutschland sowie im Bereich Governance auf die Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt und den World Future Council. Diese sechs Organisationen erhielten jeweils 10.000 Euro.

In einer Sonderkategorie bestimmten die Mitarbeiter zudem ein Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen (SDG). Die Wahl fiel auf SDG 6 - sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen - und damit auf die Organisation Water Is Right, die Körber mit einer Spende in Höhe von 20.000 Euro unterstützt

"Die Spendensumme hat 2026 einen besonderen Bezug: Körber feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen und spendete deshalb 80.000 Euro. Schon unser Gründer Kurt A. Körber war überzeugt, dass unternehmerischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung zusammengehören, diese Tradition setzen wir unter anderem mit unserer jährlichen Spendenaktion fort", sagt Henriette Viebig, EVP Körber Brand & Communications.

Ergänzend führen einzelne Geschäftsfelder von Körber jährlich eigene regionale Spendenaktionen mit Fokus auf lokale Organisationen durch.

Persönlicher Einsatz als zweite Säule: die erste Körber Social Week

Neben der finanziellen Unterstützung setzt Körber auch auf den persönlichen Einsatz seiner Mitarbeiter. Im September 2026 fand dazu erstmals die Körber Social Week statt: An fünf Standorten - in Dallas (USA), Hamburg (Deutschland), Kuala Lumpur (Malaysia), Pécs (Ungarn) und Maia (Portugal) - engagierten sich Kollegen in sozialen und ökologischen Projekten für ihre lokalen Gemeinschaften.

In Dallas unterstützten Freiwillige das Community Enrichment Center bei einer Lebensmittelaktion und stellten Lebensmittelpakete für mehr als 350 bedürftige Familien zusammen. In Hamburg engagierten sich Mitarbeiter und Auszubildende bei vier gemeinnützigen Organisationen, darunter Die ARCHE, das Rauhe Haus, die Loki-Schmidt-Stiftung und die Wildtierhilfe Looki e. V. In Kuala Lumpur standen Batterie- und Kleidungssammlungen für Recycling und fachgerechte Entsorgung im Vordergrund. In Pécs setzte das Team die Aufwertung einer öffentlichen Grünfläche fort, in der Nähe von Porto unterstützten Mitarbeiter die Organisation Porta Solidária do Marquês bei der Essensausgabe.

Spendenaktion und Social Week folgen demselben Prinzip: Ein gemeinsamer, Körber-weiter Rahmen schafft Orientierung, die konkrete Umsetzung - ob Abstimmung über die Spendenorganisation oder Auswahl des Volunteering-Projekts - liegt bei den Mitarbeitern vor Ort. "Für Körber gehört soziales Engagement seit 80 Jahren zum Selbstverständnis unseres Unternehmens und ist fester Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsinitiativen", sagt Henriette Viebig.

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Über Körber

Körber ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern für intelligente Produktions- und Supply-Chain-Lösungen. Als zuverlässiger Innovationspartner setzt Körber unternehmerisches Denken in Erfolg für seine Kunden um und bietet führende Technologien, die den nächsten Schritt ermöglichen - von der End-to-End-Pharmaproduktion, über moderne Supply-Chain-Lösungen bis hin zu Hightech-Maschinen und -Prozessanlagen. Körber verbindet fundiertes Fachwissen mit integrierter Hardware und Software sowie digitalen Serviceleistungen, um Kunden dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen.

Weitere Informationen unter www.koerber.com