„Bewusst gesund“ über Risiken und Vorbeugung bei Osteoporose und Stress, den unterschätzen Nährstoffräuber

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 17. Oktober 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Wandern – in jedem Fall gesundheitsfördernd

Wandern tut der Seele gut und ist eine der gesündesten Bewegungsformen – auch für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Ein Forschungsprojekt der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg hat untersucht, wie ein strukturiertes Bewegungsprogramm in den Salzburger Stadtbergen Menschen mit Übergewicht, Bluthochdruck und Bewegungsmangel gesundheitlich beeinflusst. Bereits nach wenigen Wochen zeigen sich erste Effekte auf Herz-Kreislauf-System, Stoffwechsel und Stressbelastung. Die Kombination aus Bewegung, Höhenreizen und Naturerlebnis soll Körper und Psyche gleichermaßen stärken. Gestaltung: Denise Kracher

Studiogespräch: Osteoporose – Risiken und Vorbeugung

Regelmäßige Bewegung gehört auch zu den wichtigsten Faktoren, um einer anderen Erkrankung, der Osteoporose, vorzubeugen. Mit zunehmendem Alter werden die Knochen porös und brüchig und der sogenannte „Knochenschwund“ kann, oft lange unbemerkt, einsetzen. Dabei gehört Osteoporose zu den häufigsten Knochenstoffwechselerkrankungen – in Österreich sind rund 370.000 Frauen und 90.000 Männer davon betroffen. Bis etwa zum 30. Lebensjahr baut der Körper Knochenmasse auf, ab dem 50. Lebensjahr nimmt sie auch bei gesunden Menschen ab. Da der Abbau von Knochenmasse und -struktur schleichend verläuft, wird die Erkrankung meist erst durch einen überraschenden Knochenbruch diagnostiziert. Neben dem Alter erhöhen u. a. Bewegungsmangel, Rauchen und die hormonellen Veränderungen nach der Menopause das Risiko, erläutert Dr. Christian Muschitz, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Knochen und Mineralstoffwechsel.

Kampf dem Schimmel – wie Hunde dabei helfen können

Schimmel in der Wohnung ist immer eine Gesundheitsgefahr. Atmen empfindliche Menschen bzw. Kinder Schimmelsporen in größerer Menge ein, kann das zu Atemwegs- und Lungenerkrankungen führen. Schimmelschäden sollten deshalb so rasch wie möglich saniert werden. Weil man Schimmelbefall aber oft nicht sieht, wenn dieser z. B. hinter Möbelstücken oder Küchengeräten verborgen ist, wird die Schimmelquelle in vielen Fällen zu spät bemerkt. Speziell ausgebildete Hunde können mit ihren feinen Nasen jedoch helfen, Schimmel frühzeitig aufzuspüren. Sie finden Schimmelquellen zuverlässig auch in Wohnungen, in denen die Menschen zwar schon gesundheitlich Probleme haben, aber noch keinen Geruch wahrnehmen. „Bewusst gesund“ hat Schimmelsuchhündin „Crazy“ bei der Arbeit begleitet. Gestaltung: Christian Kugler

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Arthrose

Mit dem Älterwerden zeigen sich am Körper unterschiedliche Abnutzungserscheinungen. Eine der häufigsten ist Arthrose, der zunehmende Verschleiß des Gelenkknorpels. Besonders oft betroffen sind Knie und Hüfte, aber Arthrose kann jedes Gelenk treffen: An Händen und Fingern ebenso wie an der Schulter oder Wirbelsäule. Betroffene leiden oft an starken Schmerzen. Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt und was man selbst zur Vorbeugung tun kann – d. h. wie Gelenke möglichst lange beweglich und schmerzfrei bleiben –, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Stress – der unterschätze Nährstoffräuber

Stress ist nicht nur schädlich – ein gewisses Maß an Stress ist für die Menschheit seit jeher überlebenswichtig: Droht Gefahr, sind wir sofort hellwach und bereit für körperliche und geistige Höchstleistungen. Dafür sorgt hauptsächlich das Stresshormon Adrenalin. Danach sollte aber eine Phase der Entspannung folgen. Am Arbeitsplatz geht es heute nicht um Kampf oder Flucht, dafür aber um gesundheitsschädlichen Dauerstress. Für Leistungen unter Stress greift der Körper auf Vitamine, Mineralstoffe und Fette zurück, bis diese aufgebraucht sind. Laut einer aktuellen Studie ist mehr als die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung chronisch gestresst. Umso wichtiger ist neben regelmäßiger Entspannung eine nährstoffreiche Ernährung. Im Rahmen der aktuellen ORF-„Bewusst gesund“-Initiative „Unter Druck – Wie Stress uns krank macht“ – Details unter https://presse.ORF.at – erklärt eine Ernährungswissenschafterin, welche Lebensmittel hier besonders geeignet sind. Gestaltung: Larissa Putz