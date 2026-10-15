WIENerLEBEN: Veranstaltungs-Highlights im November 2026

Wien (OTS) -

Ob Markt, Grätzl oder Shoppingcenter: Wiens Betriebe machen Einkaufen zum Erlebnis – mit persönlicher Beratung, regionalem Angebot und Aktionen, die Menschen ins Gespräch bringen. Im Oktober laden die Wiener Einkaufsgrätzln wieder zu abwechslungsreichen Veranstaltungen ein – von saisonalen Events bis zu Genuss- und Mitmachformaten.

5. Bezirk

Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz

Der Spezialitätenmarkt am Margaretenplatz der IG Kaufleute Wien-Margareten hat sich zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde frischer Köstlichkeiten entwickelt. Jeden Donnerstag von 8 bis 18 Uhr findet man hier eine große Auswahl an Lebensmitteln: Obst und Gemüse, Fleisch, Wurst und Brot aus Niederösterreich sowie italienische Spezialitäten. Abgerundet wird das Angebot von Weinen, Säften, Marmeladen, Honigprodukten und Fisch in Bio-Qualität sowie Käse aus Vorarlberg und Tirol. Die Termine im November: 05.11. + 12.11. + 19.11. + 26.11.

6. Bezirk

Designausstellung “KYOTO now_Made by Hand. Shaped by Tradition”, 13.11.26 - 31.01.27, Habari Design Store, Theobaldgasse 16

Die Designausstellung `KYOTO now_Made by Hand. Shaped by Tradition.`präsentiert traditionelle japanische Handwerkskunst in zeitgenössischer Form. Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Arbeiten aus Kyoto und der Präfektur, die meisterliches Können, hochwertige Materialien und modernes Design miteinander verbinden. Die Ausstellung zeigt, dass Handwerk in Kyoto weit mehr ist als bewahrte Tradition: Es ist gelebte Kultur, geprägt von Geduld, Präzision und einem besonderen Gespür für Material, Funktion und Ästhetik.

8. Bezirk

Lerchenfelder Bauernmarkt

Der Lerchenfelder Bauernmarkt der IG Kaufleute Lerchenfelder Straße findet immer freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße - Ecke Schottenfeldgasse) statt - mit Bio-Eck. Die Termine im November: 06.11. + 13.11. + 20.11. + 27.11.

9. Bezirk

Illumination der Weihnachtsbeleuchtung im Servitenviertel, 20.11.2026, 17:00 Uhr, Servitengasse

Am 20. November findet anlässlich der feierlichen Illumination der Weihnachtsbeleuchtung im Servitenviertel ein stimmungsvolles Get-Together, organisiert von der Interessensgemeinschaft der Kaufleute Servitenviertel statt. Für musikalische Untermalung wird vor der Servitenkirche gesorgt und für das leibliche Wohl sorgen die vielfältigen Gastronomiebetriebe im Grätzel.

Weihnachtsquartier francis im Althan Quartier, 27.11. - 23.12.2026, 15:00-21:00 Uhr, francis im Althan Quartier

Beim Designmarkt von 27. bis 29. November 2026 sind traditionell rund 100 ausgewählte Labels live zu erleben. Ein Bonus für die Besucher:innen ist der gleichzeitig stattfindende „Advent im francis“. Der Adventmarkt im geschützten Innenhof bietet feine Kulinarik und weihnachtliche Stimmung täglich bis 21:00 Uhr. Für entspanntes Weihnachtsshopping sorgen auch Extras. An der WQ Pack-Bar können Besucher:innen ihre gekauften Geschenke direkt vor Ort selbst liebevoll verpacken. Wer etwas Zeit mitbringt, kann sich beim Adventkranz-Binden, beim Verzieren von Lebkuchen, beim Drehen von Bienenwachskerzen oder beim Mischen der eigenen Naturkosmetik eine Auszeit gönnen.

Servas Markt am Servitenplatz

Am Servitenplatz findet immer donnerstags (mit Ausnahme von Feiertagen) von 8 bis 18 Uhr ein wöchentlicher Spezialitäten- und Schmankerlmarkt mit regionalen, österreichischen Produkten sowie europäischen Spezialitäten statt. Die Marktbetriebe bieten neben Obst und Gemüse auch verschiedene Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten sowie Fisch, Olivenöl, Antipasti, Weine, Gebäck, Brot und vieles mehr an. Die Termine im November: 05.11. + 12.11. + 19.11. + 26.11.

14. Bezirk

Weihnachtsmatinee des Einkaufskreises Wien West, 29.11.2026, 11:00-13:00 Uhr, Galerie Artpoint, Hütteldorfer Str. 222

Genieße eine stimmungsvolle Matinee mit Weihnachtsliedern aus aller Welt. Unsere Sängerinnen und Sänger präsentieren gemeinsam mit Klavierbegleitung ein abwechslungsreiches Programm und laden zum musikalischen Einstimmen auf die Weihnachtszeit ein. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Eröffnung der Weihnachtsbeleuchtung, 20.11.2026, 17:30-20:30 Uhr, Ludwig-Zatzka-Park, 1140 Wien

Feiere mit uns die feierliche Eröffnung der Weihnachtsbeleuchtung des Einkaufskreis Wien West im Ludwig-Zatzka-Park. Freue dich auf eine stimmungsvolle Atmosphäre für die ganze Familie mit Chorgesang, Trommlern und den Fanfarenbläsern des Musikzuges Wolfersberg. Für das leibliche Wohl sorgen Punsch für Kinder und Erwachsene.

17. Bezirk

Laternenumzug in Hernals, 13.11.2026, 17:00-18:30 Uhr, Dornerplatz

Am Freitag, den 13. November 2026, verwandelt sich Hernals wieder in ein Lichtermeer. Ein großer Umzug mit bunten Laternen, Musik, traditionellen Liedern und natürlich St. Martin zu Pferde lädt Groß und Klein dazu ein, gemeinsam ein Fest des Teilens zu erleben. Treffpunkt: Freitag, 13. November 2026, 17.00 Uhr am Dornerplatz. Strecke: Dornerplatz – Kalvarienberggasse – St.-Bartholomäus-Platz. Am Endpunkt des Umzuges erwartet uns das gemeinsame Teilen von Brot. Organisiert wird das Fest vom Nachbarschaftszentrum 17 gemeinsam mit der Bezirksvorstehung Hernals, den Hernalser Kaufleuten, der Volkshilfe Hernals, dem Kulturverein Liebenswertes Hernals, dem Projekt Bicibus sowie vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Fragen an: [email protected] oder 01 512 36 61 3600

23. Bezirk

Liesinger Markt

Am Liesinger Platz bieten rund 15 Marktstände jeden Freitag eine Auswahl an frischem Obst und Gemüse, Bäckerei- und Milchprodukte sowie Fleisch- und Fisch-Spezialitäten. Ebenso finden sich Imkereiprodukte, Weine und Antipasti sowie Blumen. Zahlreiche Lebensmittel sind aus ökologischer Landwirtschaft. Die Termine im November: 06.11. + 13.11. + 20.11. + 27.11.

Bauernmarkt in Mauer

Jeden Freitag findet am Maurer Hauptplatz von 8 bis 16 Uhr ein Bauernmarkt statt. Es gibt Spezialitäten wie Fleisch, Wurst, Fisch, Obst, Gemüse, Käse, Oliven, Olivenöl, Knoblauchpaste, Speck, Brot, Müsli, Essig, Kakao, Fruchtsäfte, Seccos, Spritzer, Schnäpse, Marmeladen - und noch vieles mehr. Die Termine im November: 06.11. + 13.11. + 20.11. + 27.11.

Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos unter wienerleben.wko.at