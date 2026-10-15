Gewerbeimmobilienfonds CORUM Origin: Immobilienportfolio gewinnt weiter an Wert

Wien (OTS) -

Das Immobilienportfolio des europäischen Gewerbeimmobilienfonds CORUM Origin hat weiter an Wert gewonnen. Der Wiederherstellungswert stieg im ersten Halbjahr 2026 um 0,90 % auf 1.186,30 Euro pro Anteil. Damit liegt er um 4,32 % über dem aktuellen Anteilspreis von 1.135 Euro. Auch bei Mittelzuflüssen und Anlegerzahlen verzeichnet CORUM Origin eine positive Entwicklung. Im ersten Halbjahr flossen dem Fonds 280 Mio. Euro netto1 zu, die Zahl der Anleger stieg seit Jahresbeginn um 12 % auf 76.169.

Wiederherstellungswert liegt deutlich über dem aktuellen Anteilspreis

Der Wiederherstellungswert ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung des Immobilienvermögens eines Fonds. Er gibt an, welcher Betrag zum jeweiligen Bewertungsstichtag erforderlich wäre, um das gesamte Immobilienportfolio einschließlich der damit verbundenen Erwerbsnebenkosten wieder aufzubauen.

Martin Prandl, CORUM Head of Sales Österreich: „ Durch unser aktives Immobilienmanagement, das neben laufenden Mieterträgen gezielt auf Wertsteigerungspotenziale setzt, konnte der Wiederherstellungswert von CORUM Origin seit Ende 2025 um 0,90 % auf 1.186,30 Euro pro Anteil gesteigert werden. Der aktuelle Anteilspreis liegt hingegen unverändert bei 1.135 Euro. Anleger erwerben damit Anteile zu einem Preis, der unter dem tatsächlichen Wert des Immobilienvermögens liegt. “

Aktives Immobilienmanagement: Gezielte An- und Verkäufe schaffen Mehrwert

Im ersten Halbjahr 2026 erwarb der Fonds vier Immobilien in Deutschland, den Niederlanden, Italien und Finnland mit einer durchschnittlichen Ankaufsrendite2 von 9,7 % für insgesamt 174,2 Mio. Euro. Gleichzeitig wurden gezielt Immobilien veräußert: Zwei im Jahr 2019 für insgesamt 38,5 Mio. Euro erworbene Objekte in Finnland erzielten einen Verkaufspreis von 48 Mio. Euro. Eine weitere Immobilie in Litauen, die 2019 für 22,3 Mio. Euro erworben worden war, konnte für 28 Mio. Euro verkauft werden.

Starke Mittelzuflüsse und zweistelliges Anlegerwachstum

Die positive Entwicklung des Fonds spiegelt sich auch in den Mittelzuflüssen und Anlegerzahlen wider. Im ersten Halbjahr verzeichnete CORUM Origin Nettomittelzuflüsse von 280 Mio. Euro; allein im zweiten Quartal waren es 145 Mio. Euro. Die Kapitalisierung stieg damit seit Jahresbeginn um 7 % auf 4,044 Mrd. Euro zum 30. Juni 2026. Gleichzeitig erhöhte sich die Zahl der Anleger um 12 % auf 76.169.

Zur Jahresmitte umfasste das Portfolio 170 Immobilien in 13 Ländern der Eurozone mit insgesamt 434 Mietern. Der finanzielle Vermietungsgrad lag bei 95,77 %.

CORUM Origin auch für den Gewinnfreibetrag 2026 interessant

„ Mit CORUM Origin haben Selbständige und Unternehmer heuer noch eine interessante Möglichkeit, Steueroptimierung und eine langfristige Immobilienstrategie miteinander zu verbinden “, so Prandl. Der Fonds kann als geeignetes Wertpapier im Sinne des § 14 EStG im Jahr 2026 unter den gesetzlichen Voraussetzungen als begünstigtes Anlagevermögen für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag eingesetzt werden.

„ Ein weiterer, für Anleger besonders interessanter Aspekt von CORUM Origin ist, dass der Fonds als SCPI – also als Gewerbeimmobilienfonds nach französischem Recht – nicht von den gesetzlichen Mindesthalte- und Kündigungsfristen betroffen ist, die ab 2027 für österreichische Immobilienfonds gelten. An unserer Empfehlung, bei einem Investment in CORUM Origin langfristig zu denken und acht bis zehn Jahre einzuplanen, ändert das allerdings nichts. “



1Quelle: ASPIM 02/2026

2Rendite beim Erwerb: Immobilienrendite am Tag des Erwerbs, d. h. die Jahresmiete im Verhältnis zum Kaufpreis der Immobilie einschließlich aller Kosten (einschließlich Registrierungsgebühren und Vermarktungshonorare). Die Rendite der Immobilien zum Zeitpunkt ihres Erwerbs berücksichtigt nicht die Kosten der SCPI und sagt nichts über ihre jährliche Performance aus.

Hinweis: CORUM Origin ist eine langfristige Immobilienanlagen ohne Garantie auf Wertentwicklung oder Erträge, mit dem Risiko von Kapitalverlusten und begrenzter Liquidität. Die Rücknahme von Anteilen ist nicht garantiert. Die von CORUM Origin im Berichtszeitraum getätigten Investitionen sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die Rendite der Immobilien zum Zeitpunkt des Erwerbs berücksichtigt nicht die Kosten des Fonds und ist kein Anhaltspunkt für die jährliche Wertentwicklung.

CORUM Asset Management. Vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Grundkapital von 600.000 Ꞓ und Sitz in 1 rue Euler, 75008 Paris, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nr. 531 636 546, AMF-Zulassung GP-11000012 vom 14. April 2011. CORUM Investments ist eine Marke von CORUM Asset Management. CORUM Origin, SCPI-Visum Nr. 12-17 der AMF vom 24. Juli 2012 und CORUM XL, SCPI-Visum Nr. 19-10 der AMF vom 28. Mai 2019 werden von CORUM Asset Management, Portfolioverwaltungsgesellschaft, SAS mit einem Stammkapital von 600.000 Ꞓ, RCS PARIS Nr. 531 636 546, verwaltet. Eingetragener Sitz 1 rue Euler 75008 Paris. AMF-Zulassung GP-11000012 vom 14. April 2011.