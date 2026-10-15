3,45 Millionen* Menschen. 44,1 Prozent Reichweite*. MeinBezirk ist die klare Nummer 1* in Österreich

Wien (OTS) -

Die Zahlen sprechen für sich: 3,452 Millionen Österreicher:innen* nutzen die MeinBezirk-Medien. Mit einer CrossMedia-Reichweite von 44,1 Prozent* erreicht MeinBezirk gesamt/MeinBezirk.at damit mehr Menschen als jedes andere Zeitungsangebot mit Print-und Online-Kanal in Österreich.

„ 44,1 Prozent* sind eine klare Ansage. Wir erreichen fast jede zweite Österreicherin und jeden zweiten Österreicher – mit Medien, die nahe an den Menschen und ihren Lebenswelten sind. Diese Kombination aus regionaler Relevanz, journalistischer Qualität und digitaler Stärke macht MeinBezirk einzigartig “, bekräftigen Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle, Vorstände der RegionalMedien Austria.

Regional ist nicht klein. Regional ist riesig.

Was Menschen direkt vor ihrer Haustür bewegt, hat enorme Relevanz. Genau hier liegt die Stärke von MeinBezirk: hyperlokale Inhalte, kombiniert mit nationaler Reichweite – über Print und Digital.

„ Wir verbinden das Beste aus zwei Welten: regionale Nähe und enorme Reichweite. Davon profitieren Leser:innen ebenso wie unsere Werbekund:innen. Wir erreichen ihre Zielgruppen dort, wo sie leben und was sie interessiert “, so Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle.

Mit den aktuellen Ergebnissen festigen die RegionalMedien Austria ihre Position als eines der reichweitenstärksten nationalen Medienhäuser Österreichs.

Die Botschaft ist klar: Regional kann Reichweite. MeinBezirk kann beides.

MeinBezirk gesamt (wöchentlich, kostenlos) / MeinBezirk.at.

*Quelle: MA 2026-I (Erhebungszeitraum 07/2024-06/2026). CrossMediaReach: Netto-CrossMedia-Reichweite für Print (gedruckte Ausgabe/ePaper) und Online (Web/App) im Erscheinungsintervall des Printmediums in Österreich 14plus, max. Schwankungsbreite ±0,6%. Onlinereichweite: Justierung an den Werten der Österreichischen Webanalyse (ÖWA). Druck- und Satzfehler vorbehalten.