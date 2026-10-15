  • 15.10.2026, 10:33:32
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Musikalische Bildung für unsere Jugend: Steirische Musikschulen brauchen gesicherte Finanzierung!

ÖMR und AGMÖ verurteilen geplante Kürzungen von 3 Mio. Euro

Wien (OTS) - 

Die vor wenigen Tagen verlautbarte Kürzung von 3,3 Mio. Euro Fördergeldern für steirische Musikschulen ist aus Sicht des Österreichischen Musikrats (ÖMR) und der Arbeitsgemeinschaft Musikpädagogik Österreich (AGMÖ) aufs Schärfste abzulehnen. Die Ausgleichszahlungen wurden vor acht Jahren als Überbrückungsfinanzierung für einige Standorte eingerichtet, um Nachteile durch die Umstellung des Fördersystems des Landes Steiermark ausgleichen zu können. Laut Zusage der damaligen Landesregierung sollten diese Zahlungen noch bis 2034 laufen. Betroffen sind ca. 30 steirische Musikschulen, vor allem in strukturschwächeren Regionen und ausschließlich kommunale Musikschulen. Diese Ausgleichszahlungen werden u.a. für alte Dienstverträge von Lehrkräften, die beschäftigt werden müssen, sowie für bereits getätigte Gehaltsanpassungen verwendet. Die davon betroffenen Gemeinden und Musikschulen haben sich auf die zugesagten Förderungen eingestellt und verlassen.

Dass nun die steirische Landesregierung, trotz gegenteiliger Aussagen noch zwei Tage vor Verlautbarung der Kürzungen, ohne Vorankündigung und ohne Konsultationen der betroffenen Gemeinden diese Zusagen aufkündigt, ist inakzeptabel. Auf Zusagen der Landesregierung muss man sich verlassen können. Einseitige Aufkündigungen von Finanzierungsvereinbarungen sind niemals legitim.

Darüber hinaus müssen gerade in Zeiten großer gesellschaftspolitischer Herausforderungen wie KI und Social Media kulturelle Fertigkeiten sowie personale und soziale Kompetenzen verstärkt vermittelt werden, um Kinder und Jugendliche für die Zukunft zu rüsten. Bei den Musikschulen zu sparen heißt letztlich, bei der Zukunft unserer Jugend zu sparen. Das ist abzulehnen. Das Kulturland Österreich braucht durchgehend qualitätvolle musikalische Bildung.

Die geplanten Kürzungen sind nicht auf den Musikbereich beschränkt – wir sagen ebenso Nein zu Kürzungen bei Sport und Ehrenamt und unterstützen die laufende Petition.

Weitere Informationen:
Steirischer Zusammenhalt für unsere Kinder: Nein zu Kürzungen bei Sport, Musik und Ehrenamt – Petition jetzt unterzeichnen!

Rückfragen & Kontakt

ÖMR – Österreichischer Musikrat
Mag. Günther Wildner, MAS
Telefon: +43 (0)699 12696542
E-Mail: [email protected]
Website: https://oemr.at/

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