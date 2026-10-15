Verwurzelt in der Region, zu Hause am Immobilienmarkt: s REAL Vorarlberg feiert 15-jähriges Jubiläum

Dornbirn (OTS) -

2011 kam s REAL mit 30 Jahren Immobilienerfahrung nach Vorarlberg und verband österreichweite Expertise mit regionalem Know-how. Gestartet wurde mit drei Standorten in Dornbirn, Feldkirch und Bregenz. Heute ist s REAL Vorarlberg an fünf Standorten vertreten und beschäftigt acht Mitarbeitende. Seit 2023 wird die Region gemeinsam von Christian Hagspiel und Martina Hirsch geführt.

„ Als wir vor 15 Jahren in Vorarlberg gestartet sind, war die Immobilienvermittlung eine andere. Seither hat sich viel verändert – von der Digitalisierung bis zu den Anforderungen unserer Kund:innen. Was geblieben ist, sind die Bedeutung von Vertrauen und unsere enge Verbundenheit mit der Region “, sagt Martina Hirsch, Geschäftsführerin von s REAL Immobilien und seit 2023 Geschäftsführerin in Vorarlberg.

Vom Immobilienmakler zum Marktbeobachter im Ländle

Von Beginn an setzte s REAL auf eine flächendeckende Präsenz und fundierte Marktkenntnisse. Im Zuge des Immobilienbooms wurde 2017 mit dem Immo Guide ein eigenes Format geschaffen, das seither jährlich erscheint und eine verlässliche Marktanalyse für die Region garantiert. „ Vorarlberg war immer schon ein ganz besonderer Immobilienmarkt – geprägt von begrenztem Raum und starker regionaler Verbundenheit. Unsere Stärke liegt darin, den Markt zu kennen und die individuellen Bedürfnisse im Blick zu behalten “, betont Christian Hagspiel, seit 2020 Geschäftsführer der s REAL Vorarlberg.

Digitalisierung verändert Immobilienvermittlung

2020 brachte die Pandemie einen weiteren Wendepunkt: Veränderte Wohnbedürfnisse und ein Digitalisierungsschub prägten den Immobilienmarkt nachhaltig. Auch s REAL entwickelte sich Schritt für Schritt zu einem hybriden Immobilienunternehmen weiter – mit digitalen Immobilienangeboten und Onlineservices wie dem Kundenportal my-sreal.at, das Kund:innen neben der persönlichen Betreuung ergänzend online Schritt für Schritt bei der Vermarktung begleitet und für zusätzliche Transparenz sorgt.

Mit Erfahrung in die Zukunft

Diese Kombination kommt auch bei den Kund:innen an: Laut Umfrage liegt die Kundenzufriedenheit bei 93 Prozent. „ 15 Jahre sind ein schöner Anlass, um zurückzublicken, aber auch, um nach vorne zu schauen. Der Immobilienmarkt und die Bedürfnisse unserer Kund:innen verändern sich laufend. Deshalb wollen wir auch künftig genau zuhören, Entwicklungen frühzeitig erkennen und mit Fachwissen, persönlicher Beratung und regionaler Kompetenz bei der Realisierung von Lebensräumen und -träumen begleiten “, erklärt Martina Hirsch.

Für die kommenden Jahre sieht s REAL weiteres Potenzial darin, persönliche Beratung und digitale Services noch stärker auf die Bedürfnisse der Kund:innen auszurichten. Regionale Marktkenntnis und das österreichweite Netzwerk sollen auch künftig die Basis für die Arbeit von s REAL Vorarlberg bilden.