ASFINAG: Herbstferien sorgen für mehr Verkehr auf den Nord-Süd-Routen

Wien (OTS) -

Mit dem Start weiterer Herbstferien in Deutschland steigt am kommenden Wochenende das Verkehrsaufkommen auf den Transitrouten durch Österreich. Besonders auf der A 10, A 11 und A 13 sind Wartezeiten kann es zu Verzögerungen kommen.

Mit Beginn der Herbstferien in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt sowie laufenden Ferien in mehreren weiteren deutschen Bundesländern nimmt der Reiseverkehr in Richtung Süden deutlich zu. Gleichzeitig endet die schulfreie Zeit in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Dadurch ist auf den wichtigen Nord-Süd-Achsen A 9, A 10 sowie A 12/A 13 am kommenden Wochenende mit mehr Verkehr zu rechnen.

Vor allem an den Grenzkontrollstellen und den bekannten Engstellen entlang der Reiserouten müssen sich Urlauberinnen und Urlauber auf Verzögerungen einstellen. Wartezeiten sind insbesondere vor der Mautstelle St. Michael auf der Tauern Autobahn (A 10), vor dem Karawankentunnel auf der Karawanken Autobahn (A 11), im Inntal rund um Innsbruck sowie auf der Brenner Autobahn (A 13) im Bereich der Luegbrücke möglich.

Wartungsarbeiten auf der Luegbrücke und nächtliche Einschränkungen am Brenner

In der kommenden Woche werden auf der Luegbrücke planmäßige Erhaltungsarbeiten durchgeführt. Daher gilt auf der A 13 zwischen Matrei und dem Brenner in den Nächten von 12. bis 16. Oktober sowie von 19. bis 23. Oktober jeweils zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ein Fahrverbot für alle Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Ausnahmen sind in diesem Zeitraum nicht vorgesehen. Während Busse und Wohnwagengespanne über 3,5 Tonnen zwischen Matrei und Brenner-Nord über das Landesstraßennetz umgeleitet werden können, ist dies für den Schwerverkehr nicht möglich. Für Lkw über 3,5 Tonnen besteht daher während der Sperrzeiten keine Fahrmöglichkeit über den Brenner.

Gesperrt ist darüber hinaus auch noch bis Anfang Dezember der Landecker Tunnel (A 12 Inntal Autobahn). Hier führt die Umleitung über die Stadtgebiete von Zams und Landeck.

Einsatzübungen führen zu nächtlichen Sperren auf der Pyhrn Autobahn

Neben dem Ferienreiseverkehr sind auf der Pyhrn Autobahn (A 9) auch zwei Tunnelübungen zu berücksichtigen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird in den Tunneln Wald und Pretallerkogel eine Einsatzübung durchgeführt. Dafür wird die A 9 zwischen Kalwang und Treglwang von 18 Uhr bis 24 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die B 113 umgeleitet.

Eine weitere Einsatzübung findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Selzthaltunnel statt. Für die Durchführung der Übung muss die A 9 zwischen Rottenmann und Liezen von 18 Uhr bis 23 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die B 113 sowie durch das Stadtgebiet von Liezen.

Reisenden wird empfohlen, mehr Zeit für ihre Fahrt einzuplanen, aktuelle Verkehrsinformationen vor Reiseantritt einzuholen und insbesondere auf den Transitstrecken Richtung Süden mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

DRIVE AUSTRIA: Neuer Info-Service für die Tauern Autobahn

Mit driveaustria.info stellt die ASFINAG für die Tauern Autobahn eine neue mobile Website zur Verfügung. Diese bietet präzise Informationen zu Verkehrslage und Verzögerungen in Echtzeit und ermöglicht auf Prognosebasis eine längerfristige Reiseplanung.

Eine gute Planung spart immer Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt generell einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust gibt es auch unter http://asfinag.at/reisezeiten