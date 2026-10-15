  • 15.10.2026, 10:28:32
  • /
  • OTS0080

Lotto: Zwei Sechser-Gewinne mit je 600.000 Euro gehen nach Kärnten und Tirol

Solo-Gewinn beim Joker mit mehr als 172.000 Euro in Oberösterreich

Wien (OTS) - 

Am Mittwoch gab es bei Lotto “6 aus 45” dieses Mal gleich zwei Tippscheine mit den “sechs Richtigen”. Die dazu benötigten Zahlen 1, 5, 7, 24, 35 und 33 fanden sich jeweils auf dem ersten von sechs abgegebenen Quicktipps einmal in Kärnten und auf dem zweiten von drei gespielten Tipps auf einem Lotto Normalschein in Tirol. Beide Gewinner:innen erhalten je 600.000 Euro. Damit geht es am Freitag bei der Bonus-Ziehung erneut um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro für den oder die Sechser. Zusätzlich wird wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra-Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost.

In der vergangenen Runde gab es keinen Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl, hier wartet nun ein Jackpot mit 140.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei keiner der beiden Ziehungen einen Sechser. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang jeweils auf die LottoPlus Fünfer aufgeteilt. Die 24 LottoPlus Fünfer der ersten Ziehung erhalten somit je 5.600 Euro. Die 33 LottoPlus Fünfer bei der zweiten Ziehung gewinnen je etwas mehr als 4.000 Euro. Für die beiden LottoPlus Sechser der nächsten Ziehung am Freitag warten jeweils 70.000 Euro.

Joker

Beim Joker hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in aus Oberösterreich am Mittwoch sowohl die richtige Joker-Kombination als auch das “Ja” zum Joker auf einem Quicktipp stehen. Als Gewinn warten nun etwas mehr als 172.000 Euro.

Die Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr wieder unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 14. Oktober 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Günter Engelhart
+43 (1) 790 70 - 31910
Christopher Reisinger
+43 (1) 79070 - 31933
Gerlinde Wohlauf
+43 (1) 79070 - 31920
Website: https://www.lotterien.at
https://www.win2day.at
https://www.playsponsible.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | LMO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österreichische Lotterien

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Lotterien GmbH
Günter Engelhart
+43 (1) 790 70 - 31910
Christopher Reisinger
+43 (1) 79070 - 31933
Gerlinde Wohlauf
+43 (1) 79070 - 31920
Website: https://www.lotterien.at
https://www.win2day.at
https://www.playsponsible.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright