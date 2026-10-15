Reichenauer Kultursommer 2027: Das Programm steht, der Karten-Vorverkauf startet!

St. Pölten (OTS) -

Der Reichenauer Kultursommer der AK Niederösterreich hat sich längst als fester Bestandteil des niederösterreichischen Kulturkalenders etabliert. 2027 geht die erfolgreiche Veranstaltungsreihe bereits in ihre achte Saison. Von Literatur und Musik bis hin zu Humor wird kulturinteressierten Gästen auch im kommenden Jahr ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Leistbarkeit des Kulturangebots gelegt. „Leistbare Kultur ist und bleibt der AK Niederösterreich ein ganz besonderes Anliegen“, betont Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich. „Gerade in Zeiten, in denen das Leben teurer wird, setzen wir ein klares Zeichen für Zugänglichkeit und Lebensqualität.“ Konsequent bleibt der Eintrittspreis daher auch für 2027 unverändert bei 25 Euro pro Ticket.

Vielfältige Programm-Highlights 2027

Das Programm für 2027 besticht durch viel Neues, aber auch bereits bekannte Künstler:innen kommen zurück. So gastieren zum Beispiel Adi Hirschal und Wolfgang Böck zum 30-jährigen Jubiläum ihres Erfolgsprogrammes „Strizzi Lieder“ in Reichenau an der Rax, während Werner Auer und Ulli Bäer dem viel zu früh verstorbenen Georg Danzer an einem eigenen Abend ihren Tribut zollen. Zeitgeschichtliches bietet der österreichische Journalist und ORF-Fernsehmoderator Tarek Leitner mit seinem Programm „Augenblicke der Republik“. Absolutes Highlight ist aber sicher der Auftritt von Österreichs Top-Allround-Entertainerin Marianne Mendt und ihrer Band: Am Samstag, dem 28. August 2027, heißt es um 19 Uhr „Marianne Mendt Live!“ – ganz sicher ein Konzerterlebnis der Extraklasse.

Rückkehr in die neu gestaltete Stamm-Spielstätte

Nach dem renovierungsbedingten Gastspiel im Schloss Reichenau findet der Reichenauer Kultursommer 2027 wieder in der bewährten Spielstätte, dem Parkhotel Hirschwang am Fuße der Rax, statt. Das komplett renovierte Haus wird alle Besucher:innen begeistern; der Raxsaal wird dazu gerade mit modernster Licht- und Tontechnik ausgestattet, um den Künstler:innen eine perfekte Bühne zu bieten. Genussinteressierte Gäste dürfen sich zudem auf den neugestalteten Restaurant- und Barbereich freuen. Das beliebte Kultursommer-Menü wird im kommenden Jahr serviert statt in Buffet-Form angeboten und kostet 81 Euro inklusive Festspiel-Ticket. Gäste, die im neuen Parkhotel auch nächtigen möchten, zahlen lediglich 199 Euro für Ticket, Kultursommer-Menü und Nächtigung (im Doppelzimmer inklusive Frühstück).

Der Karten-Vorverkauf startet am 15. Oktober 2026:

· Online-Buchung: kultursommer.co.at oder parkhotelhirschwang.at

· Telefonischer Kartenverkauf: Team Parkhotel Hirschwang unter 02666 / 58110