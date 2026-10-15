Tag der Sprachen 2026: Wie KI die Welt der Sprache verändert – und warum Qualität wichtiger wird, denn je

Wien (OTS) -

Künstliche Intelligenz verändert die Art, wie Texte übersetzt, Gespräche gedolmetscht und Informationen über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg vermittelt werden. Doch wie viel kann KI tatsächlich leisten? Wo braucht es weiterhin menschliche Expertise? Und was macht professionelle Sprachdienstleistung in Zeiten automatisierter Übersetzungen aus? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der 3. Tag der Sprachen der Wiener Sprachdienstleister am 22. Oktober 2026 im Haus der Wiener Wirtschaft. Unter dem Motto „Grenzenlos kommunizieren. Qualität macht den Unterschied.“ kommen Expertinnen und Experten aus Sprachdienstleistung, Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und Technologie zusammen.

„Sprache verbindet Menschen, Unternehmen und Märkte. Gerade in einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz die Welt der Kommunikation rasant verändert, wird professionelle Qualität wichtiger denn je. Der Tag der Sprachen zeigt, wie vielfältig, innovativ und unverzichtbar die Sprachdienstleistungsbranche für unsere Wirtschaft ist. Technologie kann Prozesse beschleunigen – aber Erfahrung, Verantwortung und menschliches Urteilsvermögen bleiben entscheidend“, betont Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien.

Auch Heidi Blaschek, Obfrau der Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister, unterstreicht die Bedeutung der Branche: „Professionelle Sprachdienstleistungen sind eine wesentliche Schnittstelle für eine internationale Wirtschaft. Ob Übersetzen, Dolmetschen, Terminologie, barrierefreie Kommunikation oder moderne KI-gestützte Sprachprozesse: Die Anforderungen an Qualität und Professionalität steigen. Der Tag der Sprachen bietet deshalb eine wichtige Plattform, um aktuelle Entwicklungen sichtbar zu machen, Wissen auszutauschen und die Leistungen unserer Branche einer breiten Öffentlichkeit näherzubringen.“

Leopold R. G. Decloedt, Branchensprecher der Sprachdienstleister, sieht insbesondere durch den rasanten technologischen Wandel neue Herausforderungen: „KI kann Sprache erstaunlich schnell verarbeiten – aber Geschwindigkeit ist noch keine Qualität. Professionelle Sprachdienstleistung bedeutet, Kontext zu verstehen, Terminologie richtig einzusetzen, kulturelle und fachliche Besonderheiten zu berücksichtigen und Verantwortung für das Ergebnis zu übernehmen. Genau darüber wollen wir beim Tag der Sprachen sprechen: Wie können wir die Möglichkeiten der KI nutzen und gleichzeitig jene Qualität sichern, die professionelle Kommunikation ausmacht?“

Von KI und Terminologie bis Datenschutz und Barrierefreiheit

Das Programm zeigt, wie breit das Feld professioneller Sprachdienstleistungen mittlerweile ist. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Künstliche Intelligenz, Qualitätssicherung, Terminologie, Datenschutz, Rechtsübersetzung, Barrierefreiheit und internationale Standards.

In Fachvorträgen und Workshops geht es beispielsweise um die Frage, wie KI-Übersetzungen professionell geprüft werden können, welche Rolle Terminologie als Qualitätsanker spielt und wie moderne Übersetzungsprozesse mit Standards, Technologie und KI gestaltet werden. Weitere Themen reichen von Datenschutz in der Sprachdienstleistung über die Qualitätssicherung bei Dolmetschleistungen bis hin zu barrierefreier Kommunikation. Auch die Europäische Kommission, die Rechtsübersetzung, das Sprachenlernen und internationale Qualitätsstandards werden aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Frage, wie sich der Berufsalltag durch neue Technologien verändert: Wie müssen Sprachdienstleister künftig arbeiten? Welche Kompetenzen werden wichtiger? Und wo liegen die Grenzen automatisierter Systeme?

Expertinnen und Experten aus der Praxis

Beim Tag der Sprachen kommen zahlreiche Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem Thomas Musyl, Präsident von UNIVERSITAS Austria, Viktoria Palfinger, Sprachbeauftragte der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, sowie Expertinnen und Experten aus Übersetzung, Dolmetschen, Terminologie, KI und Sprachwissenschaft.

Den Abschluss des fachlichen Programms bildet ein Round Table zur Qualitätssicherung und zum Qualitätsmanagement mit Leopold R. G. Decloedt, Branchensprecher der Sprachdienstleister in der Wirtschaftskammer Wien, Hermann Covi, Vorsitzender des Bundesausschusses Sprachdienstleister der Wirtschaftskammer Österreich, Thomas Musyl, Präsident von UNIVERSITAS Austria, und Oberst d.G. MMag. Thomas Fronek, Leiter des Sprachinstitutes des Bundesheeres.

Für einen unterhaltsamen Abschluss sorgt Alessandra Delato mit einem Sprachenkabarett. Darüber hinaus bieten eine Beratungszone und ein Sprachen-Café Gelegenheit zum persönlichen Austausch und Networking.

Sprache betrifft alle

Der Tag der Sprachen richtet sich nicht ausschließlich an Fachleute aus der Branche. Die Veranstaltung macht sichtbar, welche Rolle Sprache im täglichen Leben und für die Wirtschaft spielt: beim internationalen Geschäft, bei Behörden und Gerichten, in der Medizin, bei digitalen Anwendungen, in der Bildung oder bei barrierefreier Kommunikation. Denn wenn Kommunikation nicht funktioniert, können Missverständnisse schnell zu wirtschaftlichen, rechtlichen oder gesellschaftlichen Problemen führen. Umso wichtiger wird die Frage, wie Qualität in einer zunehmend automatisierten Kommunikationswelt gewährleistet werden kann.

Der 3. Tag der Sprachen der Wiener Sprachdienstleister findet am Donnerstag, 22. Oktober 2026, im Haus der Wiener Wirtschaft, Ebene 0, Saal 5, statt. Einlass ist ab 14:30 Uhr, der offizielle Beginn um 15:15 Uhr. Die Veranstaltung endet mit Networking und gemütlichem Ausklang gegen 22:00 Uhr.

Termin

3. Tag der Sprachen der Wiener Sprachdienstleister 2026

Donnerstag, 22. Oktober 2026

Haus der Wiener Wirtschaft, Ebene 0, Saal 5

Einlass: 14:30 Uhr

Beginn: 15:15 Uhr

Motto: „Grenzenlos kommunizieren. Qualität macht den Unterschied.“

Der Eintritt ist frei

Tag der Sprachen am 22. Oktober 2026 - WKO