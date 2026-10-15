B&C-Gruppe erweitert Geschäftsführung um Alexander Zwickl

Wien (OTS) -

Alexander Zwickl (42) wurde mit 1. Oktober 2026 zum Geschäftsführer der B&C Holding Österreich GmbH bestellt. Der erfahrene Manager wird in dieser Funktion insbesondere den weiteren Ausbau der Beteiligungsaktivitäten der B&C-Gruppe vorantreiben.

Die B&C Holding Österreich GmbH ist die oberste Holdinggesellschaft unter dem Dach der B&C Privatstiftung und bündelt die Beteiligungs- und Investmentaktivitäten der B&C-Gruppe. Diese investiert in etablierte börsennotierte und außerbörsliche Unternehmen sowie in Technologie-Wachstumsunternehmen. Das Beteiligungsgeschäft der B&C-Gruppe zielt auf die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ihrer Beteiligungen und damit auf deren Wertsteigerung ab.

Alexander Zwickl wird für den Ausbau des Beteiligungsportfolios reifer Unternehmen zuständig sein. Dabei setzt die B&C-Gruppe auf längerfristig und partnerschaftlich ausgerichtete sowie flexibel strukturierte Minderheitsbeteiligungen an etablierten Industrie- und industrienahen Unternehmen. Darüber hinaus übernimmt Zwickl innerhalb der Geschäftsführung leitende Aufgaben im bestehenden Kernbeteiligungsmanagement.

Mit seiner Bestellung wird die Geschäftsführung der B&C Holding Österreich GmbH von zwei auf drei Mitglieder erweitert. Gemeinsam mit Patrick Lackenbucher und Thomas Zimpfer bildet Alexander Zwickl künftig das dreiköpfige Führungsgremium.

Alexander Zwickl verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung und strategischen Weiterentwicklung von Industrieunternehmen sowie in den Bereichen M&A und Private Equity. Zuletzt war er Chief Financial Officer und Chief Commercial Officer bei Alu Menziken, einem europäischen Hersteller von Aluminiumkomponenten für Automobil-, Luftfahrt- und Industrieanwendungen. Dort trug er umfassende operative Verantwortung und begleitete unter anderem Wachstums- und Transformationsprogramme. Zuvor war Zwickl in der Strategieberatung, im Beteiligungsgeschäft und in leitenden Funktionen im industriellen Umfeld tätig. Der gebürtige Wiener studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Wolfgang Hofer, Aufsichtsratsvorsitzender der B&C-Gruppe: „ Als wesentliche Aktionärin begleiten wir die Transformation unserer bestehenden Beteiligungen und bauen zugleich unsere Investmentaktivitäten aus. Wir erleben eine neue wirtschaftliche Realität, die diese Aufgaben noch anspruchsvoller macht. Deshalb stellen wir die Geschäftsführung breiter auf. Alexander Zwickl verbindet Erfahrung im Beteiligungsgeschäft mit Managementerfahrung in der Industrie. Er hat komplexe Transformationsprozesse und Transaktionen begleitet und dabei unternehmerische Verantwortung getragen. Mit seiner strategischen Kompetenz, Umsetzungserfahrung und persönlichen Bodenständigkeit wird er die bestehende Geschäftsführung bestens ergänzen. “

Alexander Zwickl, neuer Geschäftsführer der B&C-Gruppe: „ Die B&C verbindet als österreichische Industrieholding langjährige Erfahrung im klassischen Industriebereich mit Investments in innovative Technologieunternehmen. Für mich steht sie für österreichisches Unternehmertum, Unabhängigkeit und Flexibilität. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem starken Team die Entwicklung der B&C-Gruppe mitzugestalten und neue Investitionsmöglichkeiten zu erschließen. “

Foto: Alexander Zwickl, Geschäftsführer der B&C-Gruppe, Foto: Georg Wilke

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