Buch Wien 26 mit Nobelpreisträger László Krasznahorkai, Booker-Preisträger David Szalay und Robert Habeck

Wien (OTS) -

Schon der Eröffnungsabend am 25. November zeigt, wohin die Reise geht. Michel Friedman fragt in seiner Festrede „Jeder ist Jemand”, wann wir das Versprechen nach der Shoah vergessen haben. László Krasznahorkai spricht über seinen neuen Roman „Zsömle ist weg“; die Buch Wien ist derzeit seine einzige Station im deutschsprachigen Raum. Mit Oleksandra Matviichuk, deren Organisation den Friedensnobelpreis erhielt, und dem Dichter Serhij Zhadan, der an der Front dient, startet die neue Reihe Update Ukraine, und der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig spricht über die Bedeutung des Kulturjournalismus für die Demokratie.

Dazu wird zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann einmalig ein Deutsch-Österreichischer Lyrikpreis vergeben, initiiert vom österreichischen Außenministerium und dem deutschen Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

„Die Buch Wien 26 ist nicht nur das größte Fest des Jahres für Bücher in Österreich, sondern auch Zentrum für Meinungsfreiheit, Diskussion und Information. Es freut mich, dass wir mit einem so anspruchsvollen Programm immer mehr Menschen erreichen”, so Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels.

In den Debatten geht es um die Frage, was unsere Gesellschaft noch zusammenhält. Altbundespräsident Heinz Fischer, Verfassungsgerichtshof-Präsident Christoph Grabenwarter, Roger de Weck und die Extremismusforscherin Julia Ebner sind zu Gast. Es geht um Autokraten, Tech-Oligarchen und künstliche Intelligenz, um die Sicherheit Europas und darum, was die US-Midterms für die Welt bedeuten.

„Die großen Fragen unserer Zeit lassen sich nicht mit einer Schlagzeile beantworten. Dafür braucht es Wissen, verschiedene Blickwinkel und die Bereitschaft, einander zuzuhören,“ sagt Patrick Zöhrer, Geschäftsführer der Buch Wien. „Deshalb holen wir auf der Buch Wien Menschen auf die Bühne, die unsere Gegenwart erklären, einordnen und hinterfragen. Je polarisierter unsere Gesellschaft wird, desto mehr solcher Orte braucht es.”

Dazu kommen Weltliteratur von Åsne Seierstad bis Martina Hefter, Österreichs Literatur mit Clemens J. Setz, Josef Winkler und Marlene Streeruwitz, zahlreiche Live-Podcasts von „Erklär mir die Welt” bis „Inside Austria” und rund 140 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.