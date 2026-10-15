Pensionskassen erreichen bereits nach drei Quartalen langjährigen Jahresschnitt

Wien (OTS) -

Die heimischen Pensionskassen haben in den ersten drei Quartalen 2026 eine Performance von 5,03 Prozent erzielt. Damit erreichen sie bereits nach neun Monaten den langjährigen Jahresdurchschnitt seit 1991.

„Dieses Ergebnis ist angesichts der hohen Inflation, der gestiegenen Ölpreise und der zahlreichen internationalen Krisen besonders erfreulich. Es zeigt, wie erfolgreich eine langfristige und breit gestreute Veranlagung auch in einem herausfordernden Umfeld sein kann“, erklärt Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen.

Solides Ergebnis gibt Reform Rückenwind

Pensionskassen investieren langfristig und breit gestreut über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Wirtschaftsbereiche. Dadurch können kurzfristige Marktschwankungen besser ausgeglichen und Risiken begrenzt werden. „Das solide Ergebnis unterstreicht die Stärke dieses langfristigen Ansatzes und gibt zugleich der Reform der betrieblichen Altersvorsorge Rückenwind. Diese ist ein wichtiger erster Schritt, um mehr Menschen den Zugang zu einer lebenslangen Zusatzpension zu ermöglichen. Jetzt gilt es, die neuen Möglichkeiten durch die beschlossene Reform verständlich zu erklären und die Zusatzpension schrittweise zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Altersvorsorge in Österreich machen“, so Zakostelsky.

Über den Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen

Der Fachverband der Pensions- und Vorsorgekassen ist die gesetzliche Vertretung aller Pensionskassen und Betrieblichen Vorsorgekassen. Insgesamt vertritt der Verband über 5 Millionen Anwartschafts- und Leistungsberechtigte. Die Pensions- und Vorsorgekassen veranlagen gemeinsam über 50 Milliarden Euro und sind die größten privaten Pensionszahler in Österreich.