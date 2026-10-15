Erste Gold-Zertifzierung für Tiefkühllager in Österreich

Loosdorf (OTS) -

Das erste Tiefkühllager mit einer Gold-Zertifizierung in Österreich wurde gestern, Mittwoch, 14. Oktober, in der niederösterreichischen Gemeinde Loosdorf von den Projektentwicklern F & S Real Estate Solutions GmbH (Straßwalchen) und SCHISERNIG Real Estate Investor (Salzburg) an den Mieter GMS GOURMET GmbH (Wien), Österreichs führenden Anbieter für Menü-, Catering- und Gastronomieservices, in Anwesenheit von Vertretern der Standortgemeinde Loosdorf übergeben. Das Unternehmen betreibt ab sofort im „Green Logistics Park“ einen Lagerstandort mit mehr als 4.500 Quadratmeter Nutzfläche. Die international anerkannte Zertifizierung nach dem „Deutschen Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen“ (DGNB) bestätigt, dass das Gebäude bei Errichtung und Betrieb ein Höchstmaß an nachhaltigen Eigenschaften besitzt. Bei der Bewertung werden neben technischen und ökologischen auch ökonomische sowie soziokulturelle Aspekte beurteilt. Das Tiefkühllager in Loosdorf erreicht aufgrund des hohen Erfüllungsgrades zum ersten Mal in Österreich ein Goldzertifikat für ein Gebäude dieser Nutzungskategorie.

„Das Tiefkühllager ist in der gesamten Wertschöpfungskette vom Bodenaushub bis zum laufenden Betrieb auf dem aktuell höchstmöglichen Green Building Level“, betonte einer der beiden Entwickler, Walter Schisernig von SCHISERNIG Real Estate Investor. Sein Unternehmen versuche bei jeder Logistikimmobilie, den höchsten Stand an Nachhaltigkeit zu verwirklichen. So werde die langfristige Werthaltigkeit der Immobilie sichergestellt. „Sowohl für Mieter als auch für Investoren ist die Zertifizierung der bestmögliche Nachweis dafür“, führte Schisernig aus.

PV-Anlage erzeugt Großteil der gesamten Kühlenergie

Die Entwicklung und Bau des Gebäudes sei durchgängig vom Zertifizierer in einer eigenen Koordinationsstelle begleitet worden, erläuterte der Geschäftsführer von FS Solutions, Ing. Alexander Liebewein. Schon beim Aushub müsse man mit einem Minimum an Erdbewegungen auskommen und das anfallende Erdreich wieder an Ort und Stelle verwenden. Die Wärmedämmung in einem Tiefkühllager mit Temperaturen bis minus 22 Grad sei eine besondere Herausforderung. Die gesamte Gebäudehaut mit allen Komponenten müsse die extremen Temperaturen für die Lagerung von Lebensmitteln erhalten, unabhängig von Jahreszeit und Wettersituation. Für die notwendige Energie sorge eine PV-Anlage mit 1,2 Megawatt Leistung, die drei Viertel des Gesamtverbrauchs liefere Der Standort sei weiters voll an den öffentlichen Verkehr angebunden worden.

GOURMET betreibt nun auf 4.500 Quadratmetern Kühllogistik. „Das neue Tiefkühllager steigert die Verlässlichkeit gegenüber unseren Kunden und stellt unsere Zukunftsorientierung unter Beweis“, betonte der Geschäftsführer von GOURMETDipl.-Ing. Hannes Hasibar. „Das moderne Energiekonzept mit Photovoltaikanlage und vier Stromspeichern ermöglicht es uns, den Großteil des benötigten Stroms vor Ort selbst zu erzeugen. Eine Notstromvorsorge erhöht die Widerstandsfähigkeit des Standorts in herausfordernden Situationen. Die Auszeichnung mit dem Goldzertifikat für nachhaltige Logistikgebäude bestätigt diesen Weg. Herzlichen Dank allen Projektpartnern, die dieses anspruchsvolle Vorhaben in nur zehn Monaten umgesetzt haben.“

Gewerbegebiet voll ausgelastet

Mit den drei „Green Buildings“, ist die Entwicklung des Gewerbegebietes Loosdorf an der Westautobahn vorläufig abgeschlossen. FS Solutions sowie SCHISERNIG Investor haben 2021 eine gewidmete Grundfläche von mehr als 20 Hektar übernommen. Der Altbestand mit rund 55.000 Quadratmetern Nutzfläche wurde für Mieter aus Logistik, Handel und Industrie adaptiert. Darüber hinaus sind rund 20.000 Quadratmeter neue Nutzfläche entstanden. Aktuell befinden sich zehn Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten vor Ort. FS Solutions sowie SCHISERNIG Investor haben in den vergangenen fünf Jahren etwa 110 Millionen Euro in den Standort investiert.

Bürgermeister: Gewerbegebiet finanziert qualitätvolle Infrastruktur

Der Loosdorfer Bürgermeister Thomas Vasku gratulierte den Betreibern für die rasche und zielgerichtete Entwicklung: „Die Gemeinde und unsere Partner haben immer auf Augenhöhe und mit Handschlagqualität agiert. Das hat sich für beide Seiten ausgezahlt.“ Die Gemeinde habe ganz bewusst als Drehscheibe zwischen Betreiber, Behörden und Mieter agiert, um aktiv zum Erfolg beizutragen. Man habe die national und international agierenden Unternehmen immer wieder beim Verständnis der regionalen Bauvorschriften unterstützt und sich umgekehrt für die Sichtweise der Projektwerber bei den befassten Behörden eingesetzt. Bei Vollbetrieb rechnet der Bürgermeister mit Einnahmen von zehn bis 15 Prozent des Gemeindebudgets. So könne die Gemeinde weiterhin in qualitätvolle Infrastruktur und soziale Einrichtungen investieren.

Gemeinde und Betreiber verlangen mehr Initiative bei Betriebsansiedlung

Bgm. Vasku plädiert für mehr politische Initiative bei der Entwicklung von Gewerbe- und Logistikstandorten. Er schlägt vor, häufiger interkommunal zu planen, um die Versiegelung von Grünland zu verringern und die Verfügbarkeit von Ansiedlungsflächen zu steigern. Die beiden Projektentwickler sehen bei Logistikimmobilien hohe Nachfrage, aber wenig Angebot. Das liege vor allem an den zögerlichen Bewilligungsverfahren, unterstrich Walter Schisernig. Diese Praxis halte Eigentümer ab, Grundstücke anzubieten, auch wenn diese bereits als Gewerbeflächen gewidmet sind. Die Projektentwickler regen wie der Bürgermeister an, dass sich die Politik auf regionaler und nationaler Ebene dieser Thematik intensiver annehmen solle.

F & S Real Estate Solutions GmbH

F & S Real Estate Solutions investiert, entwickelt, errichtet und verwaltet anspruchsvolle Gewerbeimmobilien mit Schwerpunkt auf Logistikanlagen in Österreich. FS Solutions agierte bei gegenständlichem Projekt als Generalplaner und Generalunternehmer, und führte das Vorhaben von der Planung, behördlichen Einreichung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe aus. In weiterer Folge wird FS Solutions vor Ort bleiben und sich der Verwaltung (Facility Management) annehmen.

www.fssolutions.at

SCHISERNIG Real Estate Investor

SCHISERNIG Real Estate Investor entwickelt, realisiert und investiert in visionäre Immobilienprojekte mit Schwerpunkt auf Logistikimmobilien in Österreich. Das Unternehmen verfügt durch sein internationales Investorennetzwerk über eine solide Finanzkraft und tritt bei jeder Projektentwicklung auch als Investor in Erscheinung.

www.schisernig.com

GMS GOURMET GmbH

Die GMS GOURMET GmbH ist der führende Anbieter für Menü-, Catering- und Gastronomieservices in Österreich. Als Qualitäts-, Innovations- und Marktführer für Gemeinschaftsverpflegung in Österreich kocht das Unternehmen mit rund 2.100 Mitarbeiter:innen für 2.700 Kindergärten und Schulen, 3.000 Unternehmen sowie rund 100 Heime und Spitäler. Es betreibt Cafés sowie Restaurants und bietet ein hochwertiges Catering-Service. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

www.gourmet.at