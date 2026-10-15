Comeback für MINI MED in Salzburg: MeinMed bringt Spitzenmedizin für Salzburgs Bevölkerung

Wien (OTS) -

Ab November 2026 ist die österreichweit etablierte Gesundheitsveranstaltungsreihe MeinMed wieder in Salzburg vertreten. In Kooperation mit dem Universitätsklinikum Salzburg und mit Unterstützung des Landes Salzburg erhalten Interessierte kostenlosen Zugang zu verständlich aufbereitetem und wissenschaftlich fundiertem Gesundheitswissen.

Viele Salzburger:innen kennen das Format noch unter seinem früheren Namen MINI MED Studium. Nach mehreren Jahren kehrt die erfolgreiche Gesundheitsinitiative nun als MeinMed – Mein Medizinisches Wissen – nach Salzburg zurück. Der neue Name unterstreicht den Anspruch, medizinisches Wissen verständlich, alltagsnah und unabhängig zu vermitteln.

Mit dem neuen Standort setzt MeinMed ein bewusstes Zeichen für qualitätsgesicherte Gesundheitsinformation aus der Region. Die wissenschaftliche Leitung erfolgt gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Salzburg, dessen Expert:innen regelmäßig zu aktuellen Gesundheitsthemen referieren werden.

“Das Universitätsklinikum Salzburg verbindet medizinische Versorgung mit Forschung und Lehre. Als Klinikum der höchsten Versorgungsstufe des Bundeslandes verstehen wir unseren umfassenden Versorgungsauftrag auch als Verantwortung, Gesundheitswissen verständlich zu vermitteln und die Prävention zu stärken. Mit MeinMed bringen wir die Expertise unseres Hauses direkt zu den Menschen und unterstützen sie dabei, Erkrankungen vorzubeugen, Warnzeichen frühzeitig zu erkennen und ihre Gesundheit aktiv mitzugestalten” , betont Prof. Dr. Christian Pirich, Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Salzburg.

Gesundheitskompetenz zählt zu den wichtigsten Voraussetzungen für selbstbestimmte Gesundheitsentscheidungen. Aktuelle Erhebungen zeigen, dass rund 47 Prozent der Menschen in Österreich Schwierigkeiten haben, Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen und richtig einzuordnen (Griebler et al., 2021). Vor diesem Hintergrund gewinnen wissenschaftlich fundierte und niederschwellige Informationsangebote zunehmend an Bedeutung.

„Seit mehr als 25 Jahren schafft MeinMed Orte der Begegnung, an denen verlässliche Gesundheitsinformationen direkt von medizinischen Expertinnen und Experten vermittelt werden. Gerade in Zeiten zunehmender Informationsflut und Desinformation gewinnt ärztlich geprüfte, regionale Gesundheitskommunikation weiter an Bedeutung“ , sagt Marlis Rumler, Geschäftsführerin der RegionalMedien Gesundheit.

Den Auftakt bildet am 4. November 2026 um 19 Uhr ein Vortrag zum Thema Diabetes

von Dr. Lars Stechemesser, dem leitenden Oberarzt der Universitätsklinik für Innere Medizin I. Am 2. Dezember 2026 um 19 Uhr folgt ein Vortrag zum Thema Demenz von Univ.-Prof. Dr. Bernhard Iglseder, dem Vorstand der Universitätsklinik für Geriatrie, ehe die Reihe am 27. Jänner 2027 um 19 Uhr mit dem Schwerpunkt Ernährung fortgesetzt wird.

Weitere Informationen sowie das aktuelle Veranstaltungsprogramm finden Interessierte unter www.meinmed.at/veranstaltung.



Über MeinMed

MeinMed ist eine Initiative der RegionalMedien Gesundheit, einem Unternehmen der RegionalMedien Austria. Ziel von MeinMed ist es, Gesundheitswissen verständlich, verlässlich und für alle zugänglich zu machen. Dafür vermittelt MeinMed evidenzbasiertes und fachlich geprüftes Wissen zu Krankheiten, Prävention und Gesundheitsthemen. Das Angebot richtet sich an Patient:innen, Angehörige und Gesundheitsinteressierte und unterstützt sie dabei, informierte Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen. Gesundheitswissen wird sowohl vor Ort im Rahmen der etablierten MeinMed-Gesundheitsvorträge als auch digital auf www.meinmed.at vermittelt.