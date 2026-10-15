Fahrbahnsanierung der B 36 zwischen Kammerbach und Laimbach abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Landesstraße B 36 (Zwettler Straße) zwischen Kammerbach und Laimbach im Gemeindegebiet von Münichreith-Laimbach wurde auf einer Länge von rund 920 Metern saniert und verbreitert. Die Gesamtkosten für die Straßenbauarbeiten beliefen sich auf rund 450.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Gesamtkosten für den Gehsteig betragen rund 162.000 Euro, wovon rund 95.000 Euro durch die Marktgemeinde Münichreith-Laimbach finanziert wurden und der Rest vom Land Niederösterreich getragen wird.

Aufgrund ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden wie Spurrinnen, Netzrissen und Unebenheiten sowie der bestehenden Entwässerungssituation entsprach die Landesstraße B 36 zwischen Kammerbach und Laimbach zuletzt nicht mehr den heutigen Anforderungen. Daher hat der NÖ Straßendienst beschlossen, die Fahrbahn im Bereich von Kilometer 18,3 bis Kilometer 19,22 zu sanieren.

Zu Beginn der Arbeiten sanierte die Straßenmeisterei Pöggstall die bestehenden Entwässerungseinrichtungen. Zudem erfolgten die Erdarbeiten zur Verbreiterung der Landesstraße B 36 um 0,5 bis 1,0 Meter auf einer Länge von rund 920 Metern. Für die weitere Planung wurde die Fahrbahnoberfläche mithilfe eines 3D-Laserscans aufgenommen und vermessen. Auf einer Gesamtlänge von rund 920 Metern und einer Gesamtfläche von rund 7.000 Quadratmetern wurden die schadhafte Asphaltdeckschicht und teilweise die darunterliegende Asphalttragschicht abgefräst. Anschließend wurden eine zehn Zentimeter starke bituminöse Tragschicht und eine 3,5 Zentimeter starke bituminöse Deckschicht aufgebracht.

Die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung und Fahrbahnverbreiterung wurden von der Firma Pachschwöll e.U., der Firma Porr und der Straßenmeisterei Pöggstall ausgeführt. Die Bauarbeiten erfolgten teilweise unter Totalsperre. Baubeginn war Anfang Mai 2026, das Projekt wurde kürzlich abgeschlossen. Im Zuge der Straßenbauarbeiten errichtete die Straßenmeisterei Pöggstall für die Marktgemeinde Münichreith-Laimbach außerdem einen neuen Gehsteig mit einer Gesamtlänge von rund 450 Metern.