Camping Star 2026: Österreichs beste Campingplätze ausgezeichnet

Wels (OTS) -

Im Rahmen des Caravan Salon Austria 2026 wurde heuer bereits zum zweiten Mal der Camping Star vergeben. Mit dieser gemeinsamen Initiative des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC) und der Messe Wels werden heimische Betriebe vor den Vorhang geholt, die durch besondere Qualität, Individualität und innovative Angebote überzeugen.

"Die Campingnächtigungen in Österreich bewegen sich seit Jahren auf sehr hohem Niveau. Das ist vor allem auch den vielen engagierten Campingplatzbetreiber:innen zu verdanken. Mit dem Camping Star würdigen wir ihren Einsatz und die Leidenschaft, mit der sie ihre Betriebe führen", betont Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Club. “Unsere Preisträger:innen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und hochwertig das Angebot mittlerweile ist: Ob Wellnessfans, Aktivurlauber:innen, Camper:innen mit Interesse an alternativen Mietunterkünften oder Gäste, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legen – für sie alle gibt es passende Angebote.”

Petra Leingartner, Messeleiterin der Messe Wels, ergänzt: “Der Camping Star ist ein starkes Zeichen für Qualität und Authentizität im österreichischen Campingtourismus. Die ausgezeichneten Betriebe sind Vorbilder ihrer Branche und zeigen, wie Gastfreundschaft, Nachhaltigkeit und Innovationsgeist auf Campingplätzen gelebt werden.”

Die Gewinner:innen des Camping Star 2026

Eine Fachjury zeichnete jeweils einen Betrieb in den Kategorien "Sport- und Aktivcamping", "Spa- und Relax-Camping", "Glamping & Lodges" sowie "Nachhaltiges Camping" aus. "Die Entscheidung fiel Juryvorsitzendem Georg Giner und seinem Team alles andere als leicht, denn die Qualität der Einreichungen war beeindruckend. Mit den unterschiedlichen Kategorien möchten wir Camper:innen Orientierung bieten und ihnen zeigen, welche Plätze besonders gut zu ihren individuellen Bedürfnissen passen", erklärt Mehlmauer. Bewertet wurden u. a. Servicequalität, Ausstattung, Nachhaltigkeit, Atmosphäre und besondere Angebote für die jeweilige Zielgruppe.

Camping Star 2026 der Fachjury:

Über die Auszeichnungen in den Kategorien "Mein Lieblings-Campingplatz" und "Camping Innovation" entschied eine Publikumsjury aus Camper:innen und ÖCC-Mitgliedern.

Mein Lieblings-Campingplatz 2026:

Camping Innovation 2026:

Gold: Secret Koi Garden – Ferienparadies Natterer See

Silber: Nachhaltiges Sanitär- und Servicegebäude als Wohlfühlort – Alpencamping Nenzing

Bronze: Neue Sanitärwelt & Wellness Alm – Falkensteiner Camping Grubhof

"Wir bedanken uns bei allen Teilnehmer:innen für die zahlreichen Einreichungen und gratulieren den Gewinner:innen sehr herzlich", so Mehlmauer abschließend.

Persönliche Beratung beim Caravan Salon Austria

Der ÖCC ist noch bis einschließlich 18. Oktober 2026 auf dem Caravan Salon Austria vertreten. Besucher:innen können sich vor Ort von Expert:innen beraten lassen, Erfahrungen austauschen und wertvolle Informationen rund um den Urlaub mit Zelt, Wohnwagen & Co erhalten. Als größte Interessenvertretung der Camper:innen in Österreich unterstützt der ÖCC sowohl Einsteiger:innen als auch erfahrene Campingfans, etwa durch individuelle Reiseberatung, die eigene Zeitschrift "Camping Revue" sowie Vergünstigungen auf mehr als 3.800 Plätzen und beim Mieten von Wohnmobilen. Weitere Infos gibt es unter www.campingclub.at.