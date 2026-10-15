Online Expert Days 2026

Salzburg (OTS) -

Am 26. und 27. November 2026 versammeln sich 1.600 Online-Marketing-Fachleute im Salzburg Congress zur größten österreichischen Fachkonferenz für Online Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Die Online Expert Days verbinden mit der OMX und der SEOkomm zwei Konferenztage, mehr als 50 Vorträge und ein strikt werbefreies Programm unter einem Dach.

Zwei Konferenzen, ein Ziel: direkt anwendbares Wissen

Am 26. November widmet sich die OMX der gesamten Bandbreite des Online Marketings. Der darauffolgende Tag gehört der SEOkomm, die sich ausschließlich dem Thema Suchmaschinenoptimierung widmet. Auf vier parallelen Tracks erwarten die BesucherInnen praxisnahe Vorträge zu GEO, SEO, Paid Ads, Künstlicher Intelligenz im Marketing, Content, Social Media, E-Mail Marketing, Analytics, Conversion-Optimierung und mehr.

Das Alleinstellungsmerkmal der Veranstaltung: Sämtliche Speaker werden durch einen unabhängigen Fachbeirat ausgewählt. Gekaufte Vortragsslots gibt es nicht. „Unser Anspruch war von Anfang an: Was auf unserer Bühne passiert, muss am nächsten Tag im Büro umsetzbar sein. Daran hat sich nichts geändert”, betont Oliver Hauser, Geschäftsführer der Next Experts GmbH und Gründer der Online Expert Days.

Seit 2010 eine feste Größe in der Branche

Die Online Expert Days wurden 2010 von Oliver Hauser und Ursula Hauser gegründet und haben sich seither als feste Größe in der deutschsprachigen Online-Marketing-Szene etabliert. Die Veranstaltung richtet sich an EinsteigerInnen ebenso wie an erfahrene Fachleute und bietet neben dem Konferenzprogramm umfangreiche Networking-Möglichkeiten sowie optional buchbare Abendveranstaltungen.

Veranstaltungsdetails

Datum: 26. und 27. November 2026

Veranstaltungsort: Salzburg Congress, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg

Beginn: 09:00 Uhr, Ende: 18:00 Uhr

Tickets und Programm: www.onlineexpertdays.com

Über die Next Experts GmbH

Die Next Experts GmbH mit Sitz in Salzburg veranstaltet seit 2010 die Online Expert Days, bestehend aus der OMX und der SEOkomm. Das Unternehmen wurde von Oliver Hauser und Ursula Hauser gegründet und steht für werbefinanzierungsfreie, qualitativ hochwertige Fachkonferenzen im Bereich Online Marketing. Alle Veranstaltungen zeichnen sich durch einen streng kuratierten Auswahlprozess für Speaker sowie ein hohes Maß an Praxisorientierung aus.

Online Expert Days

Datum: 26.11.2026 - 27.11.2026

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Salzburg Congress

Auerspergstraße 6

5020 Salzburg

Österreich

URL: https://www.onlineexpertdays.com/