  • 15.10.2026, 09:48:33
  • /
  • OTS0057

Online Expert Days 2026

Österreichs führende Online-Marketing-Konferenz lädt im November nach Salzburg

Salzburg (OTS) - 

Am 26. und 27. November 2026 versammeln sich 1.600 Online-Marketing-Fachleute im Salzburg Congress zur größten österreichischen Fachkonferenz für Online Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Die Online Expert Days verbinden mit der OMX und der SEOkomm zwei Konferenztage, mehr als 50 Vorträge und ein strikt werbefreies Programm unter einem Dach.

Zwei Konferenzen, ein Ziel: direkt anwendbares Wissen

Am 26. November widmet sich die OMX der gesamten Bandbreite des Online Marketings. Der darauffolgende Tag gehört der SEOkomm, die sich ausschließlich dem Thema Suchmaschinenoptimierung widmet. Auf vier parallelen Tracks erwarten die BesucherInnen praxisnahe Vorträge zu GEO, SEO, Paid Ads, Künstlicher Intelligenz im Marketing, Content, Social Media, E-Mail Marketing, Analytics, Conversion-Optimierung und mehr.

Das Alleinstellungsmerkmal der Veranstaltung: Sämtliche Speaker werden durch einen unabhängigen Fachbeirat ausgewählt. Gekaufte Vortragsslots gibt es nicht. „Unser Anspruch war von Anfang an: Was auf unserer Bühne passiert, muss am nächsten Tag im Büro umsetzbar sein. Daran hat sich nichts geändert”, betont Oliver Hauser, Geschäftsführer der Next Experts GmbH und Gründer der Online Expert Days.

Seit 2010 eine feste Größe in der Branche

Die Online Expert Days wurden 2010 von Oliver Hauser und Ursula Hauser gegründet und haben sich seither als feste Größe in der deutschsprachigen Online-Marketing-Szene etabliert. Die Veranstaltung richtet sich an EinsteigerInnen ebenso wie an erfahrene Fachleute und bietet neben dem Konferenzprogramm umfangreiche Networking-Möglichkeiten sowie optional buchbare Abendveranstaltungen.

Veranstaltungsdetails

  • Datum: 26. und 27. November 2026
  • Veranstaltungsort: Salzburg Congress, Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg
  • Beginn: 09:00 Uhr, Ende: 18:00 Uhr
  • Tickets und Programm: www.onlineexpertdays.com

Über die Next Experts GmbH

Die Next Experts GmbH mit Sitz in Salzburg veranstaltet seit 2010 die Online Expert Days, bestehend aus der OMX und der SEOkomm. Das Unternehmen wurde von Oliver Hauser und Ursula Hauser gegründet und steht für werbefinanzierungsfreie, qualitativ hochwertige Fachkonferenzen im Bereich Online Marketing. Alle Veranstaltungen zeichnen sich durch einen streng kuratierten Auswahlprozess für Speaker sowie ein hohes Maß an Praxisorientierung aus.

Online Expert Days



Datum: 26.11.2026 - 27.11.2026


Art: Konferenzen und Tagungen


Ort: Salzburg Congress


Auerspergstraße 6

5020 Salzburg


Österreich


URL: https://www.onlineexpertdays.com/


 Online Expert Days 
 26. und 27. November 2026 im Salzburg Congress. Mehr als 50 Vorträge zu Online Marketing und SEO. Werbefrei und direkt anwendbar. 
 Rückfragen & Kontakt 
Next Experts GmbH
 Louisa Grace Hauser
 Telefon: 06609216587
 E-Mail: [email protected]
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
 [Donnerstag, 26.11.2026] 
 [Freitag, 27.11.2026] 
 Next Experts GmbH 
 Rückfragen & Kontakt 
Next Experts GmbH
 Louisa Grace Hauser
 Telefon: 06609216587
 E-Mail: [email protected]
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright