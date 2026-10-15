AVISO Jahrespressekonferenz & Fototermin am Dienstag, 20.10.2026, im Rotkreuz-Katastrophenhilfezentrum: „Vorbereitet aus Überzeugung!“

Wien (OTS) -

In einer Welt voller Unsicherheiten wird immer mehr Geld in Aufrüstung investiert. Auch Österreichs Verteidigungs-Ausgaben werden auf 2% des BIP angehoben. Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK), erklärt vor dem Nationalfeiertag am 26. Oktober: „Wir fordern Investitionen in der Höhe von 0,6 Prozent des BIP in zivile Sicherheit und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft. Wir müssen Reserven aufbauen können, um die Bevölkerung in Krisen bestmöglich zu schützen und zu versorgen. Auch gesetzliche Regelungen müssen angepasst werden, um die Handlungsfähigkeit von Hilfsorganisationen sicherzustellen.“

Beim Medientermin werden die ÖRK-Leistungszahlen präsentiert, außerdem findet eine Führung durch das Lager des Rotkreuz-Katastrophenhilfezentrums statt. Dabei gibt es Einblicke in die Vorsorgelogistik von Österreichs größter Hilfsorganisation und die Möglichkeit zu Expert:innen-Interviews zum Thema Katastrophenvorsorge.

Am Podium:

Gerald Schöpfer

Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes

Michael Opriesnig

Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes

Wann: Dienstag, 20. Oktober 2026, 9.30 Uhr (Führung durch das Lager des Katastrophenhilfezentrums im Anschluss an die Medienstatements)

Wo: Katastrophenhilfezentrum des Österreichischen Roten Kreuzes, Oberlaaer Straße 300 – 306, 1230 Wien

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite und der LinkedIn-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung unter [email protected].

Rotkreuz Jahrespressekonferenz & Fototermin im Katastrophenhilfezentrum

Beim Medientermin mit Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer und Generalsekretär Michael Opriesnig werden die ÖRK-Leistungszahlen präsentiert, außerdem findet eine Führung durch das Lager des Katastrophenhilfezentrums statt. Dabei gibt es Einblicke in die Vorsorgelogistik von Österreichs größter Hilfsorganisation und die Möglichkeit zu Expert:innen-Interviews zum Thema Katastrophenvorsorge.

Datum: 20.10.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Katastrophenhilfezentrum des Österreichischen Roten Kreuzes

Oberlaaer Straße 300-306

1230 Wien

Österreich

URL: https://www.roteskreuz.at