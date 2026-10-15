Ein „Klima-Himmel“ für die Volksschule Corneliusgasse: Wiener Klimateam bringt mehr Schatten und Begrünung nach Mariahilf

Wien (OTS) -

In der Corneliusgasse in Mariahilf ist das Wiener Klimateam-Projekt „Ein Wiener Klima-Himmel für die Volksschule Corneliusgasse“ nun fertig umgesetzt. Vor dem Schuleingang wurde eine begrünte Pergola errichtet. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteherin Julia Lessacher haben heute gemeinsam mit den Wiener Stadtgärten einen neuen Hibiskus sowie verschiedene Sträucher gepflanzt. So entsteht ein schattiger und angenehm kühler Aufenthaltsbereich, der zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität vor dem Schuleingang beiträgt. Sitzbänke, ein Trinkhydrant und zusätzliche Pflanzen werten den Schulvorplatz zusätzlich auf und schaffen einen Aufenthaltsbereich für die Kinder und wartenden Eltern. Durch die Verbindung von Beschattung, Begrünung und Sitzgelegenheiten entsteht ein einladender, klimaangepasster Ort im dicht bebauten Grätzl.

Mehr Aufenthaltsqualität für die Schule

„Mehr Grün, mehr Schatten und mehr Wasser sind zentrale Elemente beim Hitzeschutz in der Stadt. Besonders bei Schulen braucht es Orte, an denen Kinder, Eltern, Lehrer*innen und Anrainer*innen auch an heißen Tagen gut verweilen können. Der Wiener Klima-Himmel zeigt, wie aus einer Idee der Bevölkerung ein ganz konkreter Nutzen für den Alltag wird“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

„Mit der Pergola vor der Volksschule wird sichtbar, wie eine gute Idee direkt im Bezirk Wirkung entfaltet“, sagt Julia Lessacher, Bezirksvorsteherin im 6. Bezirk. „Wo Baumpflanzungen wegen der Leitungen im Untergrund nicht möglich sind, schaffen wir mit der begrünten Überdachung trotzdem Schatten und ein angenehmeres Mikroklima. Davon profitieren vor allem die Kinder und ihre Eltern, aber auch alle, die in der heißen Jahreszeit einen schattigen Platz suchen. So entsteht ein echter Ort zum Wohlfühlen im Bezirk.“

Von der Forschungsfrage zur Umsetzung im Grätzl

Die Idee für den „Wiener Klima Himmel“ entstand im gleichnamigen Forschungsprojekt zur Entwicklung innovativer Begrünungslösungen für dicht bebaute Stadträume. Ziel ist die Schaffung begrünter Rankkonstruktionen, die Straßenquerschnitte oder Plätze teilweise beziehungsweise vollständig überspannen und dort für Beschattung und Kühlung sorgen, wo Baumpflanzungen nicht möglich sind. Als Prototyp für eine künftig standardisierte Begrünungsinfrastruktur im öffentlichen Raum liefert der Wiener Klima Himmel wichtige Erkenntnisse für die klimaresiliente Stadtentwicklung. Das Forschungsprojekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen der Programmlinie „Leuchttürme für resiliente Städte 2040“ der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) durchgeführt. Die Umsetzung des Projekts bringt wertvolle Erfahrungen für Forschung und Praxis.

Das Forschungskonsortium des Projekts „Wiener Klima Himmel“ setzt sich aus den Partnern tatwort – Nachhaltige Projekte GmbH, Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau (IBLB) der BOKU University (Universität für Bodenkultur Wien), GRÜNSTATTGRAU GmbH, RATAPLAN-Architektur ZT GmbH, EIGENSINN – Veränderung RAUM geben und der Magistratsabteilung für Umweltschutz – MA 22 (Stadt Wien) zusammen.

Gemeinsam weiterentwickelt und umgesetzt

Die ursprüngliche Idee des Forschungsteams wurde im Wiener Klimateam gemeinsam mit Mariahilfer*innen sowie in Abstimmung mit den zuständigen Dienststellen der Stadt Wien weiterentwickelt. Eine repräsentativ geloste Bürger*innen-Jury hat das Projekt zur Umsetzung vorgeschlagen.

Die Umsetzung durch die Abteilungen Straßenverwaltung und Straßenbau sowie Bau- und Gebäudemanagement der Stadt Wien ist abgeschlossen. Mit der Bepflanzung durch die Wiener Stadtgärten wird das Projekt nun vervollständigt.

Das Wiener Klimateam

Das Wiener Klimateam ist ein Projekt des Büros für Mitwirkung in der Abteilung Energieplanung der Stadt Wien. Weitere Informationen zum Wiener Klimateam finden Sie auf der Homepage unter https://klimateam.wien.gv.at/.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)