Matura, was nun? BiWi-Potenzialanalyse zeigt Wege für die Zukunft

Wien (OTS) -

Studium, Kolleg, Berufseinstieg, Lehre oder eine andere Ausbildung: Nach der Matura stehen jungen Menschen viele Wege offen. Das vielfältige Angebot erleichtert die Auswahl keineswegs. Entscheidend ist daher die grundsätzliche Frage: „Welcher Weg passt zu meinen eigenen Fähigkeiten, Interessen und Vorstellungen vom zukünftigen Berufsleben?“ Genau hier setzt die Potenzialanalyse des BiWi der Wirtschaftskammer Wien an. Sie unterstützt Matura-Absolventen und Absolventinnen dabei, die eigenen Stärken, Interessen und Talente besser einzuschätzen und daraus konkrete Perspektiven für Ausbildung und Beruf abzuleiten.

30 Jahre Erfahrung und mehr als 10.000 Teilnehmende

Die Potenzialanalyse des BiWi wird seit drei Jahrzehnten angeboten und zählt damit zu den bewährtesten Angeboten der Bildungs- und Berufsorientierung in Wien. Mehr als 10.000 Teilnehmende haben sie bisher absolviert. Das Erfolgsrezept dahinter: Sie verbindet psychologische Testverfahren mit persönlicher Beratung und konkreter Orientierung zu Ausbildungs-, Studien- und Berufsmöglichkeiten.

„An Informationen mangelt es heute nicht. Die Herausforderung ist, aus den vielen Möglichkeiten den Weg herauszufinden, der zu den eigenen Fähigkeiten, Interessen und Vorstellungen passt. Hier gibt es auch eine gewisse Holschuld: Junge Menschen sollten sich aktiv mit ihrer Zukunft auseinandersetzen und vorhandene Orientierungsangebote nutzen“, sagt Roland Schojer, Leiter des BiWi der Wirtschaftskammer Wien.

Drei Schritte zu mehr Klarheit

Im Mittelpunkt der Potenzialanalyse steht bewusst nicht allein: „Welches Studium soll ich wählen?“, sondern die wesentlich offenere Frage: „Was passt nach der Matura wirklich zu mir?“ „Ziel ist es, Klarheit über die eigenen Stärken zu gewinnen und daraus konkrete Perspektiven für Ausbildung, Studium oder Beruf zu entwickeln“, sagt Marion Blaimauer, Psychologin im BiWi.

Die Potenzialanalyse besteht aus drei Terminen. In einem Erstgespräch werden der bisherige Bildungsweg sowie persönliche Interessen, Pläne und Erwartungen besprochen. Danach folgt eine individuell zusammengestellte Testphase, in der Fähigkeiten, Interessen und Talente erhoben werden. Im abschließenden Auswertungsgespräch werden die Ergebnisse gemeinsam analysiert und konkrete Ausbildungs-, Studien- und Berufsmöglichkeiten erarbeitet. Auch Chancen am Arbeitsmarkt sowie passende Aus- und Weiterbildungsangebote fließen in die Orientierung ein. Auf Wunsch können Eltern in die Gespräche einbezogen werden.

Orientierungsbedarf bleibt hoch

Dass Unterstützung bei Bildungs- und Berufsentscheidungen weiterhin gefragt ist, zeigen auch die Maturantenbefragungen des Instituts für Höhere Studien (IHS). Nur rund 40 Prozent der Befragten fühlen sich über Möglichkeiten des direkten Berufseinstiegs gut informiert, über alternative Ausbildungswege wie Lehre oder Kolleg weniger als ein Viertel. Gleichzeitig planen 72 Prozent, innerhalb von zwei Jahren nach der Matura ein Studium aufzunehmen.

Die Zahlen zeigen: Viele Jugendliche kennen den Weg Richtung Studium gut, andere Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten sind jedoch deutlich weniger präsent. Der Appell des BiWi an Wiener Maturanten und Maturantinnen lautet daher: „Nicht vorschnell einen bestimmten Ausbildungsweg wählen, sondern zunächst herausfinden, welcher Weg tatsächlich zu den eigenen Interessen, Fähigkeiten und Vorstellungen passt. Denn wer die eigenen Stärken und Möglichkeiten kennt, kann fundierter entscheiden.“

Weitere Informationen zur BiWi-Potenzialanalyse

BiWi Potenzialanalyse - Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft

BiWi-Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft

Währinger Gürtel 97

1180 Wien

www.biwi.at