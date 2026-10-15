Europäischer Statistiktag 2026: Fakten entstehen gemeinsam

Wien (OTS) -

Am 20. Oktober wird europaweit der alljährliche Europäische Statistiktag begangen. Das Jahr 2026 markiert zugleich das 10-jährige Bestehen dieser Initiative, die auf die Bedeutung unabhängiger, hochwertiger und vergleichbarer Daten der nationalen Statistikämter aufmerksam macht. Unter dem Motto “European Statistics at a crossroads: priorities, opportunities and constraints” steht die Rolle amtlicher Statistik in einer zunehmend komplexen Informationslandschaft im Mittelpunkt.

„Amtliche Statistik schafft Orientierung. Sie macht Entwicklungen sichtbar, unabhängig von Meinungen oder Stimmungen. Gerade in Zeiten von Desinformation brauchen demokratische Gesellschaften eine verlässliche Faktenbasis“, zeigt sich Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria, überzeugt. In einer Zeit, in der Informationen in nie dagewesener Menge zur Verfügung stehen und sich Falschinformationen rasch verbreiten, gewinnen objektive und nachvollziehbare Fakten besondere Bedeutung. Ob Teuerung, Arbeitsmarkt oder demografischer Wandel: Verlässliche Informationen sind die Grundlage, um gesellschaftliche Entwicklungen zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Europaweite Standards für vergleichbare Fakten

Viele Herausforderungen unserer Zeit machen nicht an nationalen Grenzen halt. Daher arbeiten Eurostat und die nationalen Statistikämter im Europäischen Statistischen System (ESS) eng zusammen, um Daten nach gemeinsamen Qualitätsstandards zu erheben und vergleichbar zu machen. Ob Wirtschaftsleistung, Digitalisierung oder Bevölkerungsentwicklung: Erst durch europaweit abgestimmte Methoden werden Unterschiede sichtbar. Ein wesentliches Fundament bildet dabei der Europäische Verhaltenskodex für Statistik. Seit 2005 definiert er die Grundsätze für unabhängige, transparente und qualitativ hochwertige Statistikproduktion in Europa.

Die Welt entwickelt sich weiter – Statistik auch

Ein anschauliches Beispiel für die Zusammenarbeit von Eurostat und den nationalen Statistikämtern sind die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR). Die VGR sind die Grundlage zentraler Kennzahlen wie Bruttoinlandsprodukt (BIP), öffentliches Defizit oder Schuldenstand. Sie werden nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen erstellt und gewährleisten, dass wirtschaftliche Entwicklungen in allen Mitgliedstaaten nach einheitlichen Definitionen und Methoden gemessen werden. So lassen sich nicht nur Staaten, sondern auch Regionen innerhalb Europas miteinander vergleichen.

Derzeit arbeitet Eurostat gemeinsam mit den nationalen Statistikämtern an einer Weiterentwicklung des europäischen VGR-Rahmenwerks, das bis 2030 umgesetzt werden soll. Ziel ist es, aktuelle Entwicklungen wie Digitalisierung, globale Wertschöpfungsketten, Krypto-Assets, Nachhaltigkeit und Verteilungsfragen künftig noch besser abzubilden. „Die Weiterentwicklung der VGR zeigt exemplarisch, wie amtliche Statistik kontinuierlich an gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen angepasst wird, um die Lebensrealitäten der Menschen möglichst präzise und international vergleichbar abzubilden“, so Lenk.

Österreich gestaltet internationale Statistik mit

Statistik Austria gestaltet auch auf internationaler Ebene aktiv mit, etwa im Rahmen der OECD oder der Vereinten Nationen: Beispielsweise ist Österreich seit Anfang 2026 wieder Vollmitglied der Statistikkommission der UNO und bringt dort seine Erfahrungen zu Themen wie Modernisierung der Statistik, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Data Stewardship ein. Gleichzeitig profitiert Österreich vom internationalen Austausch und der gemeinsamen Weiterentwicklung statistischer Standards.

Jede Statistik beginnt bei den Menschen

Ob im Mikrozensus oder bei anderen statistischen Erhebungen - die Teilnahme von Haushalten und Unternehmen ermöglicht jene Datengrundlage, auf der politische Entscheidungen, wissenschaftliche Forschung und öffentliche Diskussionen aufbauen. Was häufig übersehen wird: Hinter jeder Statistik stehen Menschen, die bereit sind, Auskunft zu geben. „Verlässliche Statistiken entstehen nicht im Elfenbeinturm, sondern gemeinsam mit den Menschen, deren Lebensrealitäten sie sichtbar machen. Statistik ist ein Gemeinschaftsprojekt. Jede Teilnahme an einer Erhebung trägt dazu bei, ein realistisches Bild unserer Gesellschaft zu zeichnen. Dafür sind wir den Bürger:innen sowie den Unternehmen sehr dankbar“, betont Lenk abschließend.

Umfassende Statistiken von Statistik Austria stehen allen Interessierten unter www.statistik.at zur Verfügung.

Informationen von Eurostat zum Europäischen Statistiktag finden Sie unter https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-statistical-system/european-statistics-day