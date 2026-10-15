Wiener Demokratiegespräche: Reden wir darüber!

Wien (OTS) -

Wachsende populistische Tendenzen, Angriffe auf demokratische Grundwerte und Versuche, die Gesellschaft zu spalten: Unsere Demokratie steht unter Druck und muss täglich neu erkämpft werden. Mit den Wiener Demokratiegesprächen schaffen die Wiener Volkshochschulen gemeinsam mit der Wienbibliothek im Rathaus ab 28. Jänner 2027 die Möglichkeit für Austausch, Reflexion und gesellschaftlichen Dialog. Zum Auftakt diskutieren Prof. Paul Lendvai, Dr. Franz Vranitzky und Mag.a Sabine Kroissenbrunner über Demokratie in Mittel- und Osteuropa. In fünf weiteren, ebenso hochkarätig besetzten Gesprächsrunden werden zentrale Fragen des demokratischen Zusammenlebens gestellt und gemeinsam mit dem Publikum diskutiert: Was macht Demokratie überhaupt aus? Wer prägt sie? Und was können wir alle tun, um sie mitzugestalten?

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig: „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Sie lebt davon, dass wir sie jeden Tag aufs Neue gestalten und weiterentwickeln. Gerade in Zeiten, in denen einfache Antworten an Zuspruch gewinnen und gesellschaftliche Gräben tiefer zu werden drohen, braucht es Räume für einen offenen und respektvollen Austausch. Denn wer miteinander statt übereinander spricht, fördert das gegenseitige Verständnis und stärkt den Zusammenhalt in unserer Stadt. Die Wiener Demokratiegespräche bieten allen Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen, eigene Standpunkte zu hinterfragen und sich eine fundierte Meinung zu bilden. Gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen und der Wienbibliothek im Rathaus setzen wir damit ein Zeichen für einen offenen Zugang zu Bildung, kritisches Denken und einen konstruktiven Dialog – essenzielle Grundlagen einer lebendigen Demokratie.“

Demokratie in vielen Facetten

Im Rahmen von insgesamt sechs Veranstaltungen werden verschiedene Aspekte demokratischer Willensbildung, zentrale Institutionen und Möglichkeiten politischer und gesellschaftlicher Beteiligung thematisiert. Die Reihe verbindet historische Perspektiven mit aktuellen Diskursen und lädt dazu ein, Demokratie in ihrer Vielfalt zu betrachten.

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft: „Eine lebendige Demokratie lebt vom Wissen und Mitwirken der Vielen. Sie braucht den Austausch unterschiedlicher Perspektiven und die Bereitschaft, eigene Gewissheiten immer wieder zu hinterfragen. Kunst, Kultur und Wissenschaft leisten dazu einen unverzichtbaren Beitrag. Sie eröffnen Räume für kritische Auseinandersetzung, ermöglichen neue Sichtweisen und machen die Vielschichtigkeit unserer Gesellschaft erfahrbar. Gerade in Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung braucht unsere Demokratie diesen offenen Dialog. Die Wiener Demokratiegespräche laden dazu ein, gemeinsam über die Grundlagen unseres demokratischen Zusammenlebens nachzudenken und unsere Zukunft aktiv mitzugestalten.“

Daniela Ecker-Stepp, Geschäftsführerin der Wiener Volkshochschulen: „Bildung und Demokratie sind untrennbar miteinander verbunden, denn nur wer informierte Entscheidungen trifft, ist in der Lage, gesellschaftliche Entwicklungen mitzugestalten und die eigenen Interessen zu vertreten. Erwachsenenbildung unterstützt Menschen dabei, aktiv an der Gesellschaft teilzuhaben. Dabei geht es nicht nur um reine Wissensvermittlung – gerade im Austausch mit anderen entstehen Orientierung und Handlungskompetenz. Daher freuen wir uns besonders, dass wir gemeinsam mit der Wienbibliothek im Rathaus eine Plattform für Debatte und Begegnung schaffen können.“

Anita Eichinger, Direktorin der Wienbibliothek im Rathaus: „Als Ort der Wissenschaft und des öffentlichen Diskurses versteht sich die Wienbibliothek im Rathaus auch als Plattform für gesellschaftliche Debatten. Mit den Wiener Demokratiegesprächen wollen wir gemeinsam mit den Wiener Volkshochschulen einen Raum schaffen, in dem Wissen und unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen und aktuelle Herausforderungen unserer Demokratie offen diskutiert werden können.“

Um der gemeinsamen Überzeugung Rechnung zu tragen, dass Bildung leicht erreichbar und zugänglich sein muss, finden die Veranstaltungen an verschiedenen Standorten in Wien statt und sind zudem kostenlos.

Auftaktveranstaltung am 28. Jänner

Der erste Fokus der Reihe wird auf Mittel- und Osteuropa liegen. Prof. Paul Lendvai, Autor und Publizist, Dr. Franz Vranitzky, Bundeskanzler der Republik Österreich a.D., und Mag.a Sabine Kroissenbrunner, Generalsekretärin Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, diskutieren die Fragen: Wohin steuert die EU? Welche Kräfte setzen in diesem Raum die Demokratie unter Druck? Welche gesellschaftlichen Prozesse und Bewegungen gilt es, in den Blick zu bekommen, und welche Auswirkungen werden wir in unserem täglichen Leben wahrnehmen?

Wann: Donnerstag, 28.01.2027, 18:00–bis 20:00 Uhr

Wo: VHS Brigittenau, Raffaelgasse 11-13, 1200 Wien

Menschenrechte, Wissenschaft, Literatur und mehr

In fünf weiteren Veranstaltungen wird Demokratie aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und diskutiert. Dabei sind alle Teilnehmer*innen herzlich zum Mitmachen, Fragen stellen und Hinterfragen eingeladen. Die weiteren Termine der Veranstaltungsreihe behandeln:

Demokratie & Menschenrechte

Demokratie & Medien

Demokratie, Wahrheit & Wissenschaft

Demokratie & Verfassung

Demokratiegeschichten & Literatur

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden sich unter www.vhs.at/demokratiegespraeche.