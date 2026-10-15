LUX-Publikumspreis 2027 des Europäischen Parlaments bei der Viennale

Wien (OTS) -

In Kooperation mit der Viennale 2026 präsentiert das Europäische Parlament die LUX-Preview-Days. Dabei werden die fünf für den LUX-Publikumspreis 2027 nominierten Filme bei freiem Eintritt im Stadtkino im Künstlerhaus zu sehen sein. Tickets können ab dem 17.10. um 10 Uhr auf www.stadtkino.at kostenfrei erworben werden.

Vom 5. bis 8. November bieten die nominierten Produktionen ein vielfältiges europäisches Kinoerlebnis: von einer Geschichte von Selbstbestimmung und später Liebe bis hin zu Filmen über die Auswirkungen eines Krieges auf persönliche Beziehungen.

Neben den Filmvorführungen finden am 5. November und am 6. November Gesprächsrunden zum LUX-Publikumspreis mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments und Eva Sangiorgi, der künstlerischen Leiterin der Viennale, statt.

Helmut Brandstätter (NEOS) spricht am Donnerstag, 5. November, um 20 Uhr im Wiener Stadtkino über den LUX-Publikumspreis. Am Freitag, 6. November, um 17:30 Uhr ist Andreas Schieder (SPÖ) zu Gast zum gemeinsamen Austausch über den Filmpreis des Europäischen Parlaments. Moderiert werden die Gespräche von Georg Pfeifer, dem Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Österreich.

Das Programm der LUX-Preview-Days

Donnerstag, 5. November, 17:30 Uhr:

UN ANNO DI SCUOLA (A YEAR OF SCHOOL) (ITA/FRA)

Donnerstag, 5. November, 20 Uhr:

CALLE MÁLAGA (MAR/FRA/ESP/DEU/BEL) & TALK zu LUX mit MEP Helmut Brandstätter & Eva Sangiorgi, künstlerische Leiterin der Viennale

Freitag, 6. November, 17:30 Uhr:

FATHERLAND (VATERLAND) (POL/DEU/ITA/FRA) & TALK zu LUX mit MEP Andreas Schieder & Eva Sangiorgi, künstlerische Leiterin der Viennale

Samstag, 7. November, 20 Uhr:

SOUDAIN (ALL OF A SUDDEN) (FRA/JPN/DEU/BEL)

Sonntag, 8. November, 20 Uhr:

SKYRYBOS KARO METU (HOW TO DIVORCE DURING WAR) (LTU/LUX/IRL/CZE)

Die Tickets können ab dem 17. Oktober, 10 Uhr, unter www.stadtkinowien.at reserviert werden. Der Eintritt zu allen Vorführungen ist frei. Tickets sind jeweils am Tag der Vorstellung ab 30 Minuten vor Beginn an der Kinokassa erhältlich.

Ort: Stadtkino im Künstlerhaus

Akademiestraße 13

1010 Wien

Österreich

Stimmen auch Sie für den Gewinner des LUX-Publikumspreises ab

Nach der Bekanntgabe der nominierten Filme können Kinobegeisterte ab dem 25. November auf der LUX-Bewertungsplattform für ihren persönlichen Favoriten abstimmen. Sowohl die Bewertungen des Publikums als auch jene der Abgeordneten des Europäischen Parlaments fließen zu gleichen Teilen in das Endergebnis ein. Die Preisverleihung findet im April 2027 in Brüssel statt.

Über den LUX-Publikumspreis

Der LUX-Publikumspreis wird jährlich vom Europäischen Parlament und der Europäischen Filmakademie in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und Europa Cinemas verliehen. Ziel des Preises ist es, die Verbreitung europäischer Filme zu fördern, die kulturelle Vielfalt zu stärken und zur Auseinandersetzung mit wichtigen gesellschaftlichen und politischen Themen anzuregen.