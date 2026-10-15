Hanel-Torsch: Neues Schuljahr, neue Zukunftschancen - „Mädchen feiern Technik“ begeistert Wiener Schülerinnen für MINT-Berufe

Wien (OTS) -

Die Workshopreihe „Mädchen feiern Technik“ startet ins neue Schuljahr und bietet Wiener Schülerinnen der 5. bis 8. Schulstufe erneut praxisnahe Einblicke in technische Berufe. Die Workshops werden von Mitarbeiterinnen der Stadt Wien als Role Models durchgeführt – mit dem Ziel, Mädchen frei von überholten Rollenbildern für MINT-Berufe zu begeistern.

Technik erleben und ausprobieren: Mit der Workshopreihe „Mädchen feiern Technik“ bietet die Stadt Wien Schülerinnen der 5. bis 8. Schulstufe „echte“ Einblicke in die Vielfalt technischer und naturwissenschaftlicher Berufsfelder: von Metallbearbeitung über Probenanalytik und Brandschutz bis hin zur Überprüfung der Wasserqualität im Labor. Die jeweils 3stündigen Technik-Workshops finden als Klassenexkursion statt, die Anmeldung erfolgt über die Lehrkräfte.

„Wien ist die Stadt der Mädchen und Frauen. Deshalb wollen wir Mädchen und jungen Frauen alle Möglichkeiten eröffnen, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre Zukunft selbstbestimmt und selbstbewusst zu gestalten. Mit Angeboten wie dem Wiener Töchtertag und ‚Mädchen feiern Technik‘ zeigen wir Schülerinnen praxisnah, welche vielfältigen Berufs- und Karrierewege ihnen offenstehen – gerade in technischen und naturwissenschaftlichen Bereichen. In spannenden, hands-on Workshops können sie Neues ausprobieren, ihre Talente entdecken und erleben: In Wien stehen Mädchen alle Türen offen!“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

Mit dem neuen Schuljahr geht auch das Programm erneut an den Start: Mit dabei sind die Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Wiener Wasser, Stadt Wien - Umweltschutz, Bau- und Gebäudemanagement, die MA 48 – Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark, Wien Kanal sowie Wiener Wohnen.

Viele Workshops, viel Technik, viele Chancen!

„Mädchen feiern Technik“ wurde 2023 in den Laboren und Werkstätten der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien ins Leben gerufen, mittlerweile umfasst das Programm sieben thematisch unterschiedliche Workshops. Mitarbeiterinnen der Stadt Wien, die erfolgreich in technischen Berufsfeldern tätig sind, geben als Role Models Einblicke in ihre persönlichen Bildungs- und Berufswege. Gemeinsam mit den Schülerinnen wird direkt an den jeweiligen Arbeitsplätzen gearbeitet. Gleichzeitig werden unterschiedliche Aus- und Weiterbildungswege im MINT-Bereich anschaulich vermittelt.

So zeigt das Angebot, wie vielfältig technische Berufe sind, welche Chancen sie bieten und welche Wege dorthin führen. Ziel ist es, noch mehr Mädchen für technische und naturwissenschaftliche Bildungs- und Karrierewege zu begeistern – und ihnen konkrete Einblicke und Perspektiven für ihre Zukunft zu eröffnen.

Die Workshops im Detail

Bau- und Gebäudemanagement: Handwerk ausprobieren, Talente finden

Einen Vormittag als Schlosserin, Tischlerin und Tapeziererin erleben: Entdecken, wie mit handwerklichem Geschick Räume gestaltet und verändert werden und welche beruflichen Möglichkeiten sich daraus ergeben. Die Teilnehmerinnen erfahren aus erster Hand, wie der Arbeitsalltag in diesen technischen Berufen aussieht – und erkunden zum Abschluss das Wiener Rathaus bei einer spannenden Führung.

Einen Vormittag als Schlosserin, Tischlerin und Tapeziererin erleben: Entdecken, wie mit handwerklichem Geschick Räume gestaltet und verändert werden und welche beruflichen Möglichkeiten sich daraus ergeben. Die Teilnehmerinnen erfahren aus erster Hand, wie der Arbeitsalltag in diesen technischen Berufen aussieht – und erkunden zum Abschluss das Wiener Rathaus bei einer spannenden Führung. Stadt Wien - Umweltschutz: Umweltschutz hautnah: Frauenpower für die Umwelt

Wie funktioniert Umweltschutz in einer Großstadt wie Wien? In diesem Workshop tauchen die Schülerinnen in die spannende Welt technischer Berufe ein und entdecken, wie vielfältig und praxisnah Umweltschutz sein kann. Die Teilnehmerinnen lernen, wie Umweltwerte erhoben, ausgewertet und überprüft werden – und testen selbst, ob technische Grenzwerte eingehalten werden. Expertinnen aus Architektur, Landschaftsplanung, Umweltingenieurwesen und weiteren technischen Ausbildungsrichtungen geben Einblicke in ihren Berufsalltag.

Wie funktioniert Umweltschutz in einer Großstadt wie Wien? In diesem Workshop tauchen die Schülerinnen in die spannende Welt technischer Berufe ein und entdecken, wie vielfältig und praxisnah Umweltschutz sein kann. Die Teilnehmerinnen lernen, wie Umweltwerte erhoben, ausgewertet und überprüft werden – und testen selbst, ob technische Grenzwerte eingehalten werden. Expertinnen aus Architektur, Landschaftsplanung, Umweltingenieurwesen und weiteren technischen Ausbildungsrichtungen geben Einblicke in ihren Berufsalltag. Wiener Wasser: Wasser erleben, Qualität sichern

Wie kommt sauberes Trinkwasser nach Wien – und wer sorgt dafür, dass es höchste Qualität hat? In diesem Workshop lernen die Schülerinnen Wiener Wasser und die vielfältigen Arbeitsfelder der Stabsstelle Wasserqualität kennen. Bei der Besichtigung des Wasserbehälters Wienerberg nehmen sie selbst Wasserproben, führen Messungen vor Ort durch und arbeiten anschließend im Wasserschul-Labor mit. Gemeinsam werden die Proben analysiert und wichtige chemische und mikrobiologische Parameter untersucht.

Wie kommt sauberes Trinkwasser nach Wien – und wer sorgt dafür, dass es höchste Qualität hat? In diesem Workshop lernen die Schülerinnen Wiener Wasser und die vielfältigen Arbeitsfelder der Stabsstelle Wasserqualität kennen. Bei der Besichtigung des Wasserbehälters Wienerberg nehmen sie selbst Wasserproben, führen Messungen vor Ort durch und arbeiten anschließend im Wasserschul-Labor mit. Gemeinsam werden die Proben analysiert und wichtige chemische und mikrobiologische Parameter untersucht. Wien Kanal: Berufswunsch: Irgendwas mit Chemie, Kohle oder Content Creator? In die Wiener Unterwelt eintauchen und entdecken, wie ein 2.500 Kilometer langes Kanalnetz funktioniert, wie das Abwasser zur Reinigung in die Kläranlage transportiert wird – und welche Technik und Menschen das täglich möglich machen. In der Schlosserei lernen die Schülerinnen über heißen Kohlen Schmieden und fertigen ihr eigenes Werkstück zum Mitnehmen. Das mobile Chemielabor bietet Einblick in Laborarbeit und Analyse.

In die Wiener Unterwelt eintauchen und entdecken, wie ein 2.500 Kilometer langes Kanalnetz funktioniert, wie das Abwasser zur Reinigung in die Kläranlage transportiert wird – und welche Technik und Menschen das täglich möglich machen. In der Schlosserei lernen die Schülerinnen über heißen Kohlen Schmieden und fertigen ihr eigenes Werkstück zum Mitnehmen. Das mobile Chemielabor bietet Einblick in Laborarbeit und Analyse. Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark: In der 48er-Kfz-Lehrwerkstätte

Im Rahmen des Workshops erhalten die Schülerinnen einen Rundgang durch die Kfz-Werkstätte der MA 48 und gewinnen Einblicke in die verschiedenen Bereiche und technischen Arbeitsabläufe. Anschließend lernen sie grundlegende Schritte der Metallbearbeitung kennen und fertigen einen eigenen Schlüsselanhänger an, der zum Abschluss fachgerecht und professionell lackiert wird.

Im Rahmen des Workshops erhalten die Schülerinnen einen Rundgang durch die Kfz-Werkstätte der MA 48 und gewinnen Einblicke in die verschiedenen Bereiche und technischen Arbeitsabläufe. Anschließend lernen sie grundlegende Schritte der Metallbearbeitung kennen und fertigen einen eigenen Schlüsselanhänger an, der zum Abschluss fachgerecht und professionell lackiert wird. Wiener Wohnen: Vom Plan zum sanierten Gemeindebau

Wie wird aus einer Idee ein sanierter Gemeindebau? Dieser Prozess erfordert Teamarbeit, Fachwissen und gutes Management. Architektinnen und Projektmanagerinnen geben spannende Einblicke in ihre Arbeit. Danach werden die Schülerinnen selbst kreativ und planen ihr eigenes Haus mit professioneller Architektur-Software.

Wie wird aus einer Idee ein sanierter Gemeindebau? Dieser Prozess erfordert Teamarbeit, Fachwissen und gutes Management. Architektinnen und Projektmanagerinnen geben spannende Einblicke in ihre Arbeit. Danach werden die Schülerinnen selbst kreativ und planen ihr eigenes Haus mit professioneller Architektur-Software. Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle: Mädchen. Technik. Zukunft

Von der Bautechnik und der Bauphysik bis hin zu Hygieneprüfungen: Die Teilnehmerinnen lernen unterschiedliche technische Berufsfelder kennen und werfen einen spannenden Blick hinter die Kulissen einer Welt, die unseren Alltag sicherer und nachhaltiger macht. Die Schülerinnen experimentieren in den Prüflabors, untersuchen Wasserproben und testen Prüfgeräte wie zum Beispiel Wärmebildkameras. Ein Highlight des Workshops ist der Besuch der Brandversuchshalle.

Alle Infos, Termine und Anmeldung auf wien.gv.at/maedchen-feiern-technik